¿A Qué Hora Va a Llover Mañana Martes, Día del Partido de México vs Ecuador?

Este martes 30 de junio juega la selección de México contra Ecuador en el Estadio Sede CDMX y hay pronóstico de lluvia, ¿a qué hora lloverá en la Ciudad de México?

Lluvias en El Ángel¿A qué hora lloverá el martes 30 de junio? Foto: Reuters

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El martes 30 de junio, la lluvia podría sorprender a los fans antes del México vs Ecuador. Conoce el pronóstico del SMN y prepárate para el clima en CDMX.

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