¿A Qué Hora Va a Llover Mañana Martes, Día del Partido de México vs Ecuador?

El martes 30 de junio la selección mexicana está llamada a la historia. En el Estadio Sede CDMX enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La gran duda para muchos fans es a qué hora lloverá el día del partido.

Ponte “La Verde”, pero ponte también impermeable

Este ha sido el verano del Mundial 2026, pero también ha sido una temporada de lluvias intensas. Aunque Tláloc ha permitido que los partidos se lleven a cabo sin contratiempos, no ha perdonado a la capital y las precipitaciones no han respetado ni a los fanáticos en El Ángel ni en el Zócalo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido que continuarán las lluvias en buena parte de la República. Según informó la institución perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, el mal clima se debe “a canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y al paso de la onda tropical número 13 sobre el occidente del país”.

Según advirtió el SMN, durante el 30 de junio se mantendrá la probabilidad de chubascos y de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

En el caso de la Ciudad de México, se anticipan chubascos. No se tratará de lluvias excesivas. Se espera que llueva hasta 25 litros por metro cuadrado, una precipitación moderada para los estándares de la capital.

¿A qué hora va a llover el 30 de junio en la Ciudad de México?

Ahora bien, para los aficionados de México, la pregunta crítica no es si va a llover el martes, sino a qué hora. Aunque aún no ha emitido una alerta oficial, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que amanecerá nublado en la capital.

El clima mejorará hacia el mediodía, donde incluso se retirará un poco la nubosidad. No obstante, podría haber lluvias a las 3 de la tarde.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que hay un 70% de probabilidades de chubascos en la Ciudad de México para la tarde del 30 de junio. Por la noche, hay un 40% de probabilidades de lluvias aisladas.

El martes 30 de junio habrá lluvia en la capital, pero podría no coincidir con el partido. Tomando en cuenta el pronóstico del SMN, lo más probable es que llueva antes del partido.

Los fanáticos se habrán de mojar antes de ir al estadio, pero, según este vaticinio, la cancha estará lista en el Estadio Sede Ciudad de México cuando caiga la tarde y la selección de México salga a la cancha.