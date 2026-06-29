Esta Es la Estrategia del Vasco para Ganar a Ecuador: "Haremos un Partido Casi Perfecto"

Javier Aguirre afirma que Ecuador se ha puesto al nivel de Colombia, Brasil y Argentina

Esta Es la Estrategia del Vasco para Ganar a Ecuador: "Haremos un Partido Casi Perfecto"Conferencia de prensa del seleccionador mexicano Javier Aguirre, previo al partido México vs Ecuador, 29 de junio de 2026. Foto: EFE

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La Selección Mexicana ha mostrado una impecable defensa y qué decir del peso del ambiente del estadio sede de la CDMX en el choque por un puesto en los octavos de final del Mundial

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