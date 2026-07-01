Detienen a Presuntos Responsables de Robo Millonario a Banco del Bienestar en Guadalupe, NL

Dos hombres y una empleada fueron detenidos por las autoridades estatales como presuntos autores intelectuales y materiales del robo de cinco millones de pesos a una sucursal del Banco Bienestar en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, registrada el pasado 22 de junio de 2026.

Luego de las indagatorias realizadas por parte de la Fiscalía General de Justicia a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), las autoridades lograron identificar y detener a los presuntos delincuentes responsables del robo millonario al Banco del Bienestar ubicado en la colonia Torremolinos.

Se trata de Alexis “N” de 25 años de edad y Armando “N” de 50 años de edad, quienes fueron capturados durante el cateo realizado el pasado 25 de junio en domicilios ubicados en las colonias Los Ébanos y Los Morales, en los municipios de Apodaca y San Nicolás de los Garza, donde recuperaron parte del monto y vehículos adquiridos con él, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Recuperan parte de los cinco millones de pesos robados

En el cumplimiento del cateo, las autoridades llevaron a cabo el aseguramiento de un millón 851 mil 200 pesos de los cinco millones robados, dos vehículos modelos recientes, uno color negro y otro tipo pickup color blanco, así como dosis de narcóticos y objetos relacionados con actividades de narcomenudeo.

Los dos detenidos permanecen con prisión preventiva en un reclusorio estatal, vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud, en audiencia de control realizada el 29 de junio de 2026.

Detienen a empleada del Banco del Bienestar

De igual manera, una mujer identificada como Delia “N” de 32 años de edad, empleada de la sucursal bancaria donde se llevó a cabo el robo millonario, fue detenida el 25 de junio por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por el delito de resistencia de particulares.

Además, aseguraron dos vehículos que también fueron adquiridos con el dinero robado, ambos modelos recientes. La mujer se encuentra internada en un reclusorio femenil con prisión preventiva y vinculada a proceso por el delito que origino su detención; además, es investigada por su posible responsabilidad en el robo del banco.

Cabe destacar que la Fiscalía de Nuevo León informó que, durante la investigación fueron fueron asegurados otros dos vehículos, color plata y color dorado, que fueron utilizados en el robo al Banco del Bienestar.

SHH