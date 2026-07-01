Detienen a Presuntos Responsables de Robo Millonario a Banco del Bienestar en Guadalupe, NL

Dos hombres y una empleada se encuentran bajo investigación por su presunta responsabilidad en el robo de cinco millones de pesos a una sucursal del Banco del Bienestar.

Detenidos por robo millonario a Bando del Bienestar en Guadalupe, NLFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Robo millonario en Banco del Bienestar: Detienen a dos hombres y una empleada. Recuperan 1.8 millones y vehículos. Conoce cómo la investigación llevó a su captura en Guadalupe, NL.

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