Reactivan Cobro de Peaje en Caseta Guadalupe Rumbo al Aeropuerto de Monterrey en Nuevo León

La mañana de este 1 de julio reactivaron el cobro de peaje en la Caseta Guadalupe, en los carriles hacia el Aeropuerto de Internacional de Monterrey, en Nuevo León, así lo informó a través de sus cuentas oficiales la Red Estatal de Autopistas.

Las autoridades confirmaron que el acceso en la caseta hacia el Aeropuerto de Internacional de Monterrey ya no será gratis; a partir de este 1 de julio los automovilistas tendrán que realizar su pago, por lo que recomendaron a los conductores verificar su TAG o medio de pago para su paso por esta vía de comunicación.

Debido a este cambio, ya se registra un incremento en el tráfico rumbo a la ciudad de Monterrey, así como en dirección del municipio de Guadalupe hacia Apodaca y de regreso.

¿Por qué había acceso gratis en la caseta hacia el Aeropuerto de Monterrey?

Fue desde el sábado 18 de octubre de 2025 que el gobernados Samuel García anunció que la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey sería gratuita por varios meses, como una medida temporal para beneficiar a los conductores que transitan diariamente por la avenida Miguel Alemán, para evitar que sufran afectaciones.

El acceso sin costo en la Caseta Guadalupe sería de manera temporal para ofrecer una alternativa vial a los conductores durante los trabajos de construcción del Monorriel, que provocaron la reducción de los carriles disponibles en la avenida Miguel Alemán, una de las vías de comunicación más transitadas, pues lleva al aeropuerto.

Cabe destacar que el cobro de peaje en la Caseta Guadalupe se reactivó dos días después de que se llevara a cabo el último de los cuatro partidos del Mundial 2026 que albergó el Estadio Sede Monterrey, el cual se realizó el pasa lunes 29 de junio con el enfrentamiento de dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos.

SHH