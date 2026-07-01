Reactivan Cobro de Peaje en Caseta Guadalupe Rumbo al Aeropuerto de Monterrey en Nuevo León

El mes de julio inició con la reactivación del cobro de peaje en la caseta hacia el Aeropuerto de Monterrey

Caseta GuadalupeFoto: N+

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El acceso gratuito a la Caseta Guadalupe terminó. Desde el 1 de julio, el peaje hacia el Aeropuerto de Monterrey se reactivó. Asegúrate de tener tu pago listo y evita retrasos.

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