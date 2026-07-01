Muere Una Persona tras Incendio de Casa Habitación en Juárez, Nuevo León

Un incendio en una vivienda de la colonia Praderas de San Juan, en Juárez, Nuevo León, dejó como saldo una persona sin vida.

Autoridades resguardaron el áreaFoto: N+

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Incendio en Juárez deja una víctima mortal. Protección Civil controló el fuego, pero aún se desconocen las causas y la identidad de la víctima. Más detalles aquí.

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