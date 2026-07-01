Muere Una Persona tras Incendio de Casa Habitación en Juárez, Nuevo León

Una persona fue localizada sin vida al interior de una casa que se incendió durante la mañana de este miércoles 1 de julio en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El reporte del incendio se recibió alrededor de las 05:50 horas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León hacia un domicilio ubicado sobre la calle Santander en la colonia Praderas de San Juan.

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Al arribar al lugar, el personal estatal fue informado por elementos de la Policía Municipal que el incendio ya había sido controlado previamente por brigadistas de Protección Civil de Juárez, quienes realizaron las labores necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propagara a inmuebles cercanos.

Durante la inspección del inmueble siniestrado, las autoridades localizaron a una persona al interior de la casa que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada (NN), sin que se hayan proporcionado mayores datos sobre su identidad.

Elementos resguardaron el área del siniestro en Juárez, NL

Tras el hallazgo, la zona quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron el acordonamiento correspondiente para preservar la escena en espera del arribo de las autoridades competentes, encargadas de iniciar las investigaciones sobre las causas del incendio y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las labores de atención concluyeron alrededor de las 06:49 horas, luego de que se verificó que el incendio había sido completamente controlado y que no existía riesgo para los habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el origen del incendio ni si la persona fallecida perdió la vida como consecuencia directa del siniestro. Será mediante las investigaciones correspondientes y los peritajes que se determinen las causas del incendio, así como la identidad de la víctima.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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