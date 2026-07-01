Ebrard Confirma Fecha de Revisión del T-MEC con EUA y Asegura que “Va a Seguir el Tratado”

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó la fecha de revisión del T-MEC y aseguró que el tratado "va a seguir"

El secretario de Economía, Marcelo EbrardEl secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Foto: Cuartoscuro
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