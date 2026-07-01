Ebrard Confirma Fecha de Revisión del T-MEC con EUA y Asegura que “Va a Seguir el Tratado”

Este miércoles, 1 de julio de 2026, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó la fecha de revisión del T-MEC y aseguró que “va a seguir el tratado” con Estados Unidos de América (EUA).

Mediante redes sociales, el secretario Ebrard informó que concluyeron las conversación con Jamieson Greer de Estados Unidos y Dominic LeBlanc de Canadá .

“Los temas que se plantean se van reduciendo año con año, así está diseñado, cada año los cambios se van planteando y se tiene que llegar a acuerdos”, indicó el secretario de Economía.

Adelantó que Jamieson Greer dijo que “Estados Unidos no está en la posición de extenderlo 16 años, por lo tanto nos iremos por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años”.

Ebrard confirma fecha de revisión del T-MEC

El secretario Marcelo Ebrard informó que el próximo 20 de julio será la siguiente conversación y revisón del T-MEC, “ahora sí revisión del tratado con nuestra contraparte norteamericana y ahí vamos a tener la oportunidad para que la revisión ahora sí prevista por el tratado, que prácticamente empieza hoy, se lleve a cabo, y podamos concluirla en un plazo razonable, no tenemos prisa, peeo tampoco nos interesa que haya incertidumbre”.

Aseguró que el T-MEC “va a seguir, no habría ninguna modificación y el comercio entre México y Estados Unidos se hace apegado a ese tratado que seguirá vigente los próximos 10 años”.

Destacó que se harán revisiones anuales y que el objetivo es que cada año esa revisión tenga menos objetivos pendientes.

Con información de N+