EUA Toma Decisión Sobre T-MEC: Propone Revisión Anual del Tratado con México y Canadá

Estados Unidos de América (EUA) informó que rechazó renovar el T-MEC y propuso una revisión anual, luego de la reunión virtual que se realizó hoy, 1 de julio de 2026, con autoridades de México y Canadá.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, reveló que propuso una la revisión anual del T-MEC, en declaraciones a Bloomberg.

Estados Unidos rechaza renovar el T-MEC

En un comunicado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que rechazó renovar el T-MEC con México y Canadá en su "formato actual" y aseguró que el acuerdo continuará vigente a la espera de resolver sus deficiencias o se produzca su terminación.

Estados Unidos subrayó que seguirá colaborando con México y Canadá y anunció una tercera ronda de negociaciones con México, el 20 de julio.

Ebrard explica qué sigue con el T-MEC

Al terminar la reunión virtual, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que el T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene dos posibilidades previstas:

La extensión del T-MEC por 16 años, con una revisión anual. Mantener la vigencia del tratado hasta 2036, con una revisión anual.

Ebrard explicó que Estados Unidos no está en la posición de extender el T-MEC por 16 años, por lo que “nos vamos a ir por el carril de la revisión anual, los próximos 10 años, que es la vigencia acordada del tratado”.

Confirmó que el 20 de julio de 2026 se realizará la revisión del T-MEC con Estados Unidos, en México, y en esa conversación “vamos a tener la oportunidad de avanzar para que la revisión, ahora sí ya prevista por el tratado, que empieza el día de hoy, prácticamente, y podamos concluirla en un plazo razonable”.

“No tememos ni prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbres”, señaló el secretario de Economía.

El funcionario aclaró que de hoy para mañana no cambia en nada el T-MEC y que el comercio entre México y Estados Unidos seguirá vigente por los próximos 10 años, con una revisión anual: “Nuestro objetivo es que esa revisión tenga menos asuntos pendientes, eso es lo que hemos tratado de hacer y seguiremos adelante”.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

Sheinbaum expone por qué no se puede cancelar el T-MEC

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy sobre la revisión del T-MEC y qué pasaría si Estados Unidos no envía este miércoles la carta firmada para la extensión del tratado comercial, que se concretó hace 6 años.

En la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Sheinbaum Pardo explicó que hoy no es una fecha límite y detalló que "si no se envía la carta, por parte de Estados Unidos, de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia”, hasta 2036, con una revisión anual: "Las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses", agregó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera de hoy, 1 de julio 2026. Foto: EFE

Subrayó que si en cinco meses o tres años, las tres partes piden prorrogar otros 16 años el T-MEC, “se puede prorrogar (…) Es decir, no es que ya no se pueda volver a prorrogar”.

Sheinbaum Pardo apuntó que “no se acaba el tratado, sino continúa los 10 años con revisiones que serán definidas por el trabajo que se va a hacer conjuntamente a partir del día de hoy”.

Destacó que si Estados Unidos quisiera terminar de tajo con el T-MEC, tendría que pasar por el Congreso de los tres países, "es una ley, digamos".

¿Qué sigue para el T-MEC?

Sheinbaum Pardo confirmó que hoy, a las 09:00 horas, se iba a realizar una reunión virtual en la que participaron Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; y Dominic LeBlanc, ministro de Economía de Canadá.

Lo que se definirá este miércoles son las características de la revisión, en caso de que no se prorrogara el T-MEC por los próximos 16 años, puntualizó.

La presidenta reiteró que el 20 de julio de 2026 vendrá a México un equipo de Estados Unidos, “para poder seguir con esta revisión y que este jueves, asistirá el secretario Marcelo Ebrard a la conferencia mañanera para dar más detalles sobre el T-MEC.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

RMT