EUA Toma Decisión Sobre T-MEC: Propone Revisión Anual del Tratado con México y Canadá

Este miércoles, México, Estados Unidos y Canadá encabezaron una reunión virtual en el marco de la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard y Jamieson GreerMarcelo Ebrard y Jamieson Greer. Foto: Reuters | Archivo

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¿Qué pasa si EUA no firma la extensión del T-MEC hoy? México aclara que el tratado sigue vigente hasta 2036 con revisiones anuales. Descubre más sobre el futuro del acuerdo comercial.

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