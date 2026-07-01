Sheinbaum Agradece a la Selección Mexicana Tras Pase a Octavos: 'Jugaron con el Corazón'

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a la Selección Mexicana por representar al país con orgullo en la eliminatoria contra Ecuador, donde se consiguió el pase a Octavos de final del Mundial 2026.

A través de un mensaje publicado en X, la mandataria destacó la entrega del equipo y aseguró que los futbolistas"jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo".

"Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México", escribió Sheinbaum, quien también reconoció al equipo por defender los colores nacionales "con pasión" y por hacer que "todo un país celebre unido".

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

La presidenta concluyó su mensaje con un llamado a mantener el entusiasmo de la afición.

"¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!", llamó.

Felicita embajador de EUA

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también felicitó a la Selección Mexicana por su victoria de 2-0 sobre Ecuador.

El diplomático igual se expresó en la red social X para destacar la victoria.

"Felicidades, México, por la victoria de hoy y por avanzar a la siguiente ronda", publicó.

Congratulations, Mexico, on today’s win and advancing to the next round. Tomorrow, it’s Team USA’s turn to win and join you there. 🇺🇸🇲🇽⚽ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 1, 2026

Johnson hizo referencia a la participación de la selección estadounidense, al señalar que espera que este miércoles el equipo de su país consiga un triunfo para acompañar a México en los Octavos de final.

"Mañana, le toca el turno al Equipo de Estados Unidos de ganar y unirse a ustedes allí", escribió.

México enfrentará el domingo en la capital del país al ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Mientras que Estados Unidos se medirá ante Bosnia para acceder a Octavos.

Canadá, el otro coanfitrión del Mundial 2026, venció el domingo pasado a Sudáfrica y se clasificó a la siguiente fase, donde jugará contra Marruecos, que ayer eliminó a la poderosa selección de Países Bajos.

ASJ