Sheinbaum Agradece a la Selección Mexicana Tras Pase a Octavos: 'Jugaron con el Corazón'

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a la Selección Mexicana por representar al país con orgullo en la eliminatoria contra Ecuador, donde se consiguió el pase a Octavos de final del Mundial 2026

MéxicoMéxico enfrentará el domingo en la capital del país al ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Foto: Reuters.

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La presidenta Sheinbaum celebra el pase de México a Octavos del Mundial 2026, destacando el corazón y pasión del equipo. ¡Que siga el grito de gol!

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