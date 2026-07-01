México al Nivel de los Grandes con Triunfos y Cero Goles en Contra en Mundial 2026

La Selección Mexicana está al nivel de los grandes por sus triunfos consecutivos y no recibir ningún gol en sus partidos en este Mundial.

Tras derrotar 2-0 a Ecuador y asegurar su pase a los octavos de final, el Tricolor además de poner fin a una larga espera en partidos de eliminación directa, también alcanzó una marca que únicamente habían conseguido dos potencias del futbol mundial como Brasil en 1986 e Italia en 1990.

Con cuatro victorias consecutivas y la portería invicta, el equipo dirigido por Javier Aguirre se consolidó como una de las selecciones más sólidas del Mundial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Selección Mexicana Jugó y Enamoró

El triunfo frente a Ecuador permitió a México convertirse en la tercera selección en la historia de los Mundiales en iniciar un torneo con cuatro victorias consecutivas sin recibir un solo gol.

Antes del Tricolor, únicamente Brasil en México 1986 e Italia en Italia 1990 habían logrado una racha similar, un dato que coloca a la selección nacional en un grupo exclusivo dentro de la historia del Mundial.

Además, el conjunto mexicano suma 12 puntos en el torneo con una defensa que aún no ha permitido anotaciones rivales.

La victoria sobre Ecuador también significó el fin de una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial.

La última ocasión en que México había celebrado un triunfo en esta instancia fue en México 1986, cuando derrotó a Bulgaria en los octavos de final. Desde entonces, el Tricolor acumuló varias eliminaciones sin poder romper esa barrera, hasta la edición de 2026.

México también rompió una Barrera para Concacaf

El triunfo tuvo otro momento histórico. Por primera vez en la historia de la máxima justa del futbol, una selección de la Concacaf eliminó a un representativo de la Conmebol en una ronda de eliminación directa.

La victoria adquiere mayor relevancia si se considera el momento que atravesaba Ecuador, selección que llegaba con 26 partidos consecutivos sin recibir más de un gol por encuentro, una racha que terminó cuando México marcó dos veces en el Estadio sede Ciudad de México.

Las estadísticas continúan favoreciendo al equipo mexicano. Además de mantenerse invicto, la selección también se convirtió en la sexta en la historia de los Mundiales en conseguir victorias frente a selecciones de cuatro confederaciones distintas durante una misma edición del torneo.

A ello se suma el paso perfecto que mantiene como local en el Estadio sede Ciudad de México, donde ha convertido el apoyo de su afición en una fortaleza para seguir avanzando.

FBPT