México al Nivel de los Grandes con Triunfos y Cero Goles en Contra en Mundial 2026

La Selección Mexicana está al nivel de los grandes; en este Mundial lleva cuatro triunfos consecutivos y sin recibir goles

Selección MexicanaLa Selección Mexicana de Fútbol previo a la inauguración del Mundial de Futbol. Foto: Cuartoscuro

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