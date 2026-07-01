¿Pasa Gratis el Inglaterra vs Congo? Dónde Ver y Link del Partido del Próximo Rival de México

El próximo rival de México en los Octavos de Final del Mundial 2026 se conocerá hoy 1 de julio y si aún no sabes dónde ver el partido de Inglaterra vs Congo en los 16avos, acá te decimos si pasa gratis en TV Abierta y el link de la transmisión online.

La Selección Mexicana venció a Ecuador en los Dieciseisavos de Final y se clasificó a la siguiente ronda, en la que ya espera a su oponente contra el que buscará el pase a los Cuartos de Final, y en notas previas ya te contamos cuándo juega el Tri y dónde será el encuentro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inglaterra vs RD Congo Hoy: El Partido del que Saldrá Siguiente Rival de México

¿A qué hora juega Inglaterra vs Congo hoy?

La selección inglesa se enfrentará a la congoleña este miércoles 1 de julio a las 10 de la mañana, horario del centro de México, en el Estadio de Atlanta en Estados Unidos en un partido correspondiente a los 16avos de Final del Mundial 2026.

De esta manera, si el juego se resuelve en los 90 minutos, aproximadamente a las 12 del día se conocerá quién será el rival de México en los Octavos de Final, partido que se disputará en el Estadio Sede CDMX.

¿En qué canal pasa el Inglaterra vs Congo?

Para todos aquellos que se preguntan si pasará gratis el Inglaterra vs Congo en vivo, les tenemos malas noticias, ya que este juego de los 16avos del Mundial no será transmitido en TV Abierta en México.

Sin embargo sí habrá transmisión online por lo que el partido que definirá al rival de México se podrá seguir desde cualquier dispositivo con conexión a internet como Smart TV, celulares, laptops y tablets.

Link para ver el Inglaterra vs Congo en vivo

La transmisión del Inglaterra vs Congo online en vivo la podrás seguir en ViX con el Pase Mundial, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones. Aquí te dejamos el link para ver el partido en vivo: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608320.

También puedes seguir el Liveblog del Inglaterra vs Congo gratis en vivo en N+ para que no te pierdas minuto a minuto las mejores acciones del juego del próximo rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

PPP