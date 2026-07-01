¿A Qué Hora Jugará México el Próximo Domingo 5 de Julio en Octavos de Final del Mundial?

El triunfo conseguido este martes 30 de junio le permitió al Tricolor avanzar entre los 16 mejores equipos del Mundo

México festeja triunfo ante Ecuador.México festeja triunfo ante Ecuador.

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Tras vencer a Ecuador, México se medirá con Inglaterra en octavos del Mundial 2026. El partido será el 5 de julio a las 18:00 hrs en el Estadio CDMX. ¡Apoya al Tricolor!

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