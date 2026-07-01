¿A Qué Hora Jugará México el Próximo Domingo 5 de Julio en Octavos de Final del Mundial?

La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. Después de vencer 2-0 a Ecuador en la ronda de dieciseisavos, el Tricolor se enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio CDMX, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

México consiguió su pase gracias a una sólida actuación frente al conjunto ecuatoriano. Los goles de la victoria fueron obra de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, resultado que permitió al equipo dirigido por Javier Aguirre mantenerse con vida en la Copa del Mundo y colocarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Por su parte, Inglaterra confirmó su clasificación este miércoles 1 de julio tras derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo en un partido muy disputado. Con ese triunfo, los ingleses aseguraron el enfrentamiento contra la Selección Mexicana en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Jugadores de Inglaterra celebran tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026. foto: AFP

El Tricolor buscará seguir haciendo historia como anfitrión del torneo y avanzar a los cuartos de final, una instancia que representaría un paso importante en su aspiración de pelear por el título mundial. En caso de imponerse a Inglaterra, México se instalará entre los ocho mejores equipos de la competencia.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el encuentro entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio CDMX, donde se espera una gran entrada para apoyar a la selección nacional.

¿A qué hora jugará México vs Inglaterra?

La actividad del domingo 5 de julio comenzará con el enfrentamiento entre Brasil y Noruega, programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Más tarde, México e Inglaterra se enfrentarán a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio sede Ciudad de México, en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde continuará su camino rumbo al campeonato, mientras que el equipo derrotado pondrá fin a su participación en la Copa del Mundo.