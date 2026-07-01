Festejan en la Avenida Juárez de Puebla el Pase a Octavos de Final del Mundial 2026

Cientos de poblanos salieron a las calles para gritar las porras y tocar el claxon por la victoria del conjunto mexicano.

Cientos de poblanos se reúnen en los monumentos de la capital.Foto: N+

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La Avenida Juárez se tiñe de verde, blanco y rojo: México avanza a octavos del Mundial 2026. Poblanos celebran con porras y claxones tras el triunfo ante Ecuador. Conoce más sobre esta histórica noche.

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