Festejan en la Avenida Juárez de Puebla el Pase a Octavos de Final del Mundial 2026
Cientos de poblanos salieron a las calles para gritar las porras y tocar el claxon por la victoria del conjunto mexicano.
Foto: N+
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La Avenida Juárez se tiñe de verde, blanco y rojo: México avanza a octavos del Mundial 2026. Poblanos celebran con porras y claxones tras el triunfo ante Ecuador. Conoce más sobre esta histórica noche.
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PorRedacción N+
La noche de este martes 30 de junio se ha iluminado con los colores nacionales en la Avenida Juárez y otras vialidades principales de la capital poblana, luego del triunfo contundente de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
Pocos minutos después del silbatazo final del partido entre México y Ecuador, los poblanos invadieron las calles con banderas, matracas, sombreros y por su puesto el jersey del tricolor.
Gana México en los 16vos de final del Mundial 2026 en la CDMX
Los festejos no se hicieron esperar alrededor de los monumentos de la Avenida Juárez, que previamente fueron delimitados con vallas por las autoridades para evitar accidentes, como ocurrió en el partido anterior.
Con cánticos, porras, y el sonido de claxon, los mexicanos en Puebla celebran la victoria de la selección en los 16vos. de final, partido que se disputó en el Estadio Ciudad de México.
Festejos en Puebla por triunfo de la Selección Mexicana hoy 30 de junio
Uno de los puntos con mayor concentración de aficionados, es la glorieta de la 25 Sur y la Avenida Juárez, donde comienzan a lanzar espuma y cantar las porras mexicanas.
Este 30 de junio se ha convertido en noche de fiesta nacional, luego de que México lograra su cuarto triunfo consecutivo en el Mundial 2026, marcando ocho goles en total, y mantener imbatible la portería.