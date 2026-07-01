Así Festejan el Triunfo de México ante Ecuador en Torreón

Laguneros se reunieron en distintos puntos de la ciudad para celebrar el triunfo de México durante la noche de este jueves.

Así Festejan el Triunfo de México en TorreónFoto: N+

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Triunfo de México ante Ecuador desata celebración en Torreón. La Plaza Mayor se llena de alegría y espuma, mientras autoridades implementan operativo para garantizar la seguridad.

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