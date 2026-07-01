Así Festejan el Triunfo de México ante Ecuador en Torreón

Laguneros se reunieron en el Giro Independencia en Torreón con banderas para festejar la victoria de México ante Ecuador en un partido de fútbol durante la noche de este martes.

Otro de los puntos con mayor afluencia fue la explanada de la Plaza Mayor, donde los aficionados se congregaron para continuar con los festejos.

Fue pasadas las 22:00 horas cuando jóvenes y adultos que se encontraban viendo el partido en los bares de la avenida Morelos comenzaron a arribar a la Plaza Mayor para celebrar el triunfo de México. Los aficionados acudieron con espuma, banderas y trompetas, mostrando su emoción durante esta fiesta del futbol.

Asimismo, por la calle Galeana circulaban automóviles haciendo sonar el claxon, mientras que los aficionados bañaban de espuma a los vehículos y los movían de un lado a otro, una práctica que se ha vuelto habitual en los festejos anteriores.

Implementan operativo de seguridad

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón implementó un operativo de vigilancia en la zona de bares y otros puntos concurridos de la ciudad ante los festejos por el partido entre México y Ecuador.

En el despliegue participan alrededor de 120 elementos de la Policía Municipal y 20 más del Grupo de Reacción Torreón (GRT), quienes permanecen atentos al comportamiento de los aficionados.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, viajar en las cajas de camionetas o sacar el cuerpo por las ventanillas de los vehículos, con el fin de prevenir accidentes.

Lugares como el Paseo Morelos, la Plaza Mayor y la rotonda del Giro Independencia son vigilados por las corporaciones de seguridad durante el operativo.

Festejos por el triunfo de México dejan daños en la Rotonda del Giro Independencia

El pasado miércoles 24 de junio, los festejos por el triunfo de México, laguneros causaron daños en la Rotonda del Giro Independencia. Algunas lámparas fueron desprendidas de su base y resultaron dañadas.

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En el sitio también quedaron latas de cerveza, cornetas y varios recipientes de espuma, evidencia de la celebración.

Ciudadanos que transitaban por la zona durante la mañana del jueves 25 de junio expresaron su molestia por los desperfectos y coincidieron en que un triunfo deportivo no justifica los daños al mobiliario urbano.