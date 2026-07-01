Fuerte Choque entre un Automóvil y una Camioneta Deja Cierre Total en Carretera de Puebla

Se movilizan cuerpos de emergencia tras un accidente sobre la carretera Apizaco-Tejocotal en el libramiento Zacatlán-Ahuazotepec en Puebla.

Volcadura tras choque en la carretera Apizaco-Tejocotal.Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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Accidente en el libramiento Zacatlán-Ahuazotepec deja vehículos varados y daños severos. La carretera Apizaco-Tejocotal parcialmente liberada. Más información aquí.

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