Fuerte Choque entre un Automóvil y una Camioneta Deja Cierre Total en Carretera de Puebla

La mañana de este 1 de julio se registró un accidente entre un automóvil y una camioneta tipo van sobre la carretera Apizaco-Tejocotal en el libramiento Zacatlán-Ahuazotepec cerca del Km 074+000 en el estado de Puebla.

Debido al fuerte choque, la unidad tipo combi quedó volcada a mitad de la vialidad, mientras que el vehículo color azul quedó casi en su totalidad, fuera del camino, además, terminó totalmente destrozado de su parte frontal, incluyendo el parabrisas.

El impactante incidente movilizó a cuerpos de emergencias gracias a una llamada al 9-1-1, por lo que minutos después arribó una ambulancia y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras.

Varias personas, testigos del accidente, permanecieron en la zona para auxiliar a los afectados, mientras que paramédicos atendían a los posibles lesionados.

Foto: Sin Fronteras

Camioneta termina volcada tras choque en el libramiento Zacatlán de las Manzanas

Cabe destacar que hasta el momento no han dado a conocer el saldo oficial de este accidente, el cual dejó severos daños materiales y provocó el cierre total del libramiento hacia Zacatlán de las Manzanas.

Decenas de vehículos quedaron varados en la espera del retiro de las unidades siniestradas, pero luego de realizar las diligencias correspondientes, se logró liberar la vialidad parcialmente.

En el lugar continúan con las acciones de mitigación de riesgos para prevenir algún otro incidente, por lo que se recomienda manejar con la debida moderación de velocidad y con mayor precaución en el tramo de Km 074+000 de la carretera Apizaco-Tejocotal con dirección a Zacatlán de las Manzanas.

Muere un conductor tras chocar contra un semáforo en Puebla

Se reportó la muerte de una persona luego de un accidente registral sobre el Boulevard 18 de Noviembre, a la alturas de las vías del tren, en la ciudad de Puebla.

A pesar de que se desconoce la mecánica del choque, en la escena se encontró un semáforo derribado, señáletica destrozada y más daños al mobiliario urbano.

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La víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, perdió la vida en el lugar por lo que paramédicos solo corroboraron que ya no contaba con signos vitales.

Con información de N+

MCS