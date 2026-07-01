Arde en Llamas bodega con Material Reciclable en Puebla desde la Madrugada

Desde las primeras horas de este miércoles 1 de julio, cuerpos de emergencia combaten un fuerte incendio en una bodega de material reciclable de la colonia Santiago de los Leones, en Puebla capital.
El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1 desde la madrugada, debido a la magnitud del incendio. Las llamas son visibles desde varios kilómetros por lo que Protección Civil y Bomberos acudió de inmediato.
Evacúan a habitantes por fuerte incendio hoy 1 de julio en Puebla
En el sitio también colaboran Bomberos del Estado y Protección Civil Municipal de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula.
Como medida preventiva, se realizó la evacuación de personas que se encontraban en inmuebles cercanos al área del incidente para salvaguardar su integridad. No se reportan personas lesionadas.
Con información de N+
JAPR