Arde en Llamas bodega con Material Reciclable en Puebla desde la Madrugada

Protección Civil y Bomberos continúan con las labores para sofocar las llamas en la colonia Santiago de los Leones.

Bomberos y Protección Civil combaten las llamas.Foto: PC Estatal

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Fuerte incendio en la colonia Santiago de los Leones, Puebla. Las llamas visibles desde kilómetros. Evacuaciones realizadas para proteger a los vecinos. Actualizaciones en curso.

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