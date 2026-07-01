Un Tráiler Volcó en la Lateral de la Autopista México-Puebla: Reportan Bloqueo Total

Hay bloqueo total de los carriles de la lateral de la autopista a la altura del Bulevar Carmen Serdán de Puebla.

Reportan cierre total con sentido a Veracruz.Foto: N+

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Tráfico detenido en la autopista México-Puebla debido a un tráiler volcado que bloquea todos los carriles laterales cerca del Bulevar Carmen Serdán. Entérate de los detalles de este incidente.

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