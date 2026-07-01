Un Tráiler Volcó en la Lateral de la Autopista México-Puebla: Reportan Bloqueo Total
Hay bloqueo total de los carriles de la lateral de la autopista a la altura del Bulevar Carmen Serdán de Puebla.
Foto: N+
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Tráfico detenido en la autopista México-Puebla debido a un tráiler volcado que bloquea todos los carriles laterales cerca del Bulevar Carmen Serdán. Entérate de los detalles de este incidente.
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PorRedacción N+
La mañana de este miércoles 1 de julio un fuerte accidente provocó el cierre de ambos carriles de la lateral de la autopista México-Puebla; un tráiler volcó a la altura del Bulevar Carmen Serdán.
El accidente provocó que la unidad de carga terminara sobre la división con los carriles centrales. El tractocamión terminó con las llantas al aire, y la caja invade los carriles de circulación de la lateral.
Tráfico detenido en lateral de la autopista a la altura de San Felipe Hueyotlipan
Desde la madrugada de este día, el camión tipo torton volcó sobre su costado y estuvo a punto de caer a los carriles centrales de la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportan personas lesionadas hasta el momento, pero sí carga vehicular importante debido al cierre total de la lateral con sentido a Veracruz.