Un Tráiler Volcó en la Lateral de la Autopista México-Puebla: Reportan Bloqueo Total

La mañana de este miércoles 1 de julio un fuerte accidente provocó el cierre de ambos carriles de la lateral de la autopista México-Puebla; un tráiler volcó a la altura del Bulevar Carmen Serdán.

El accidente provocó que la unidad de carga terminara sobre la división con los carriles centrales. El tractocamión terminó con las llantas al aire, y la caja invade los carriles de circulación de la lateral.

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Tráfico detenido en lateral de la autopista a la altura de San Felipe Hueyotlipan

Desde la madrugada de este día, el camión tipo torton volcó sobre su costado y estuvo a punto de caer a los carriles centrales de la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportan personas lesionadas hasta el momento, pero sí carga vehicular importante debido al cierre total de la lateral con sentido a Veracruz.

Con información de N+

JAPR