Encuentran Cuerpo en Una Bolsa en Estado de Descomposición en Camino de Terracería en León

Un presunto cuerpo humano en una bolsa y en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este martes sobre un camino de terracería ubicado entre el bulevar La Luz en dirección a Duarte, al poniente de León.

El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad, que acordonaron la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Los restos encontrados tenían una semana en el lugar

Habitantes del lugar señalaron que, al parecer, los restos llevaban alrededor de una semana abandonados en ese sitio; sin embargo, aseguraron que no denuncian por temor a represalias.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato quedó a cargo de las investigaciones para confirmar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Los restos fueron trasladados por elementos del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios periciales.