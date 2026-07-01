Encuentran Cuerpo en Una Bolsa en Estado de Descomposición en Camino de Terracería en León

Un cuerpo humano en Una Bolsa y en avanzado estado de descomposición fue localizado este martes sobre un camino de terracería al poniente de León.

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Impactante hallazgo en León: un cuerpo en descomposición fue encontrado en una bolsa en un camino de terracería. La Fiscalía investiga el caso.

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Hallazgo impactante: cuerpo en bolsa en León, Guanajuato