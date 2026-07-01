Una Embarazada y Otras Dos Personas Lesionadas tras Choque entre Microbús y un Auto en Puebla

Tres heridos fue el saldo de un accidente entre una unidad de la Ruta 4 y un vehículo particular sobre la calle 3 sur y 29 poniente de Puebla.

Accidente microbús y auto en Puebla.Foto: N+

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Accidente en Puebla deja tres heridos, incluyendo a una embarazada. El choque entre un microbús y un auto ocurrió en la calle 3 Sur y 29 Poniente. Descubre más sobre este incidente.

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