Una Embarazada y Otras Dos Personas Lesionadas tras Choque entre Microbús y un Auto en Puebla

El choque entre la unidad 53 de la Ruta 4 y un automóvil particular dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas, una mujer embarazada la mañana de este 1 de julio en la colonia El Carmen de la ciudad de Puebla.

El accidente sucedió sobre la calle 3 Sur y 29 Poniente, en donde ambos conductores argumentaron tener la luz verde del semáforo al momento de cruzar la vialidad.

Mujer embarazada es trasladada a hospital tras sufrir accidente en la calle 3 Sur y 29 Poniente

Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a llevar a cabo diligencias para deslindar responsabilidades, mientras que las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y la mujer embarazada fue trasladada en una ambulancia de Cruz Roja al hospital.

El tráfico en la calle 3 sur y 29 poniente de la colonia El Carmen se vio afectado por este accidente que involucró a un transporte público y un vehículo particular, por lo que autoridades viales exhortan a los conductores a reducir su marcha para prevenir otro accidente.

Muere persona en accidente sobre el Boulevard 18 de Noviembre de Puebla

Una persona fallecida y daños a la infraestructura vial fue el saldo que dejó un fuerte accidente registrado sobre el Boulevard 18 de Noviembre, a la alturas de las vías del tren, en la ciudad de Puebla.

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El vehículo impactó y derribó un semáforo, un poste de alumbrado y diversas señaléticas por lo que se presume que circulaba a exceso de velocidad. La víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, perdió la vida en el lugar por lo que paramédicos solo corroboraron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos policiales para facilitar las diligencias e investigaciones correspondientes.Luego del levantamiento del cuerpo, las autoridades retiraron la unidad involucrada y continuaron con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el fatal accidente

Con información de N+

MCS