Atacan al Periodista Marcos Ramos ¿Qué Pasó en Cintalapa, Chiapas?

El periodista Marcos Ramos se encuentra recibiendo atención médica y se reporta estable, luego de un ataque a balazos

El periodista Marcos RamosEl periodista Marcos Ramos. Foto: Facebook @Marcos Ramos

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En Cintalapa, Chiapas, el periodista Marcos Ramos fue atacado a tiros. La Fiscalía trabaja para capturar a los agresores.

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