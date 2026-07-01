Atacan al Periodista Marcos Ramos ¿Qué Pasó en Cintalapa, Chiapas?

El periodista Marcos Ramos fue atacado a balazos ayer, 30 de junio de 2026, durante los festejos por el triunfo de la Selección mexicana, en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Según los primeros reportes, el comunicador estaba caminando por las calles durante los festejos por el resultado del partido México vs Ecuador, cuando recibió varios impactos de arma de fuego. Los atacantes escaparon del lugar.

Buscan a atacantes del periodista Marcos Ramos

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que derivado de los hechos violentos suscitados Cintalapa, instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y a peritos especializados, para que “se avoquen de manera inmediata a la localización y detención del o los responsables” del ataque del periodista Marcos Ramos.

Asimismo, se informó que actualmente la víctima se encuentra recibiendo atención médica y se reporta estable. Adicionalmente, se le otorgaron todas las medidas precautorias necesarias para su seguridad.

“Por su profesión se abordarán todas las líneas de investigación que el caso amerita”, indicó la Fiscalía y aseguró que no habrá impunidad por este lamentable hecho.

Con información de N+

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