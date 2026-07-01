Balacera en Yautepec Deja Tres Muertos, entre Ellos Una Niña: ¿Qué Pasó en Morelos?

Una balacera en Yautepec , Morelos, dejó tres muertos y varios heridos. Esto fue lo que pasó

Balacera en Yautepec, MorelosBalacera en Yautepec, Morelos. Foto: Cuartoscuro

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Impactante balacera en Yautepec deja tres muertos, incluyendo una niña. Entre los heridos, una candidata a la presidencia municipal. ¿Qué sucedió en Morelos?

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