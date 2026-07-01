Balacera en Yautepec Deja Tres Muertos, entre Ellos Una Niña: ¿Qué Pasó en Morelos?

Una balacera ocurrió ayer, 30 de junio de 2026, mientras se transmitía el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, en la cancha deportiva de la comunidad de Rancho Nuevo, en Yautepec, Morelos, donde familias disfrutaban del encuentro deportivo.

Testigos señalan que fueron sorprendidos por disparos de armas de fuego, lo que provocó pánico y confusión. Los asistentes corrieron para ponerse a salvo.

De manera preliminar, se reportaron tres muertos, entre ellos una niña, así como nueve lesionados, entre ellos Sandra Fernández Gómez, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Yautepec, quien presuntamente organizó la convivencia.

¿Qué pasó en Yautepec, Morelos?

El diputado federal por Morelos, Agustín Alonso, confirmó las muertes de Miguel Tijera, esposo de Sandra Fernández Gómez, quien se desempeñaba como su asistente, y de Fernanda, hija de su amigo Uziel, así como de otra persona.

"Lamento y me llena de coraje el atentado cobarde que hoy vivió gente de bien de Yautepec. Me duele mucho la partida de Fernanda, hija de mi amigo Uziel , de mi amigo del alma Miguel Tijera y de otra persona que me reportan que también ha fallecido", indicó.

También externó su "solidaridad con las familias de las víctimas y heridos, pronta recuperación para ellos y me uno a la exigencia de justicia para ellos y de todas las víctimas".

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Morelos informó que activó ayer martes 30 de junio, "los protocolos legales correspondientes de intervención en el sitio, luego de que tres personas perdieran la vida y nueve más resultaran lesionadas”.

Además, indicó que peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales efectuaron los procedimientos técnicos-legales en torno a los cuerpos de dos mujeres y un hombre sin vida, dos de ellos ubicados en el sitio y uno en un hospital.

“Las indagatorias se desarrollarán con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio.

Aún no hay un móvil en el multihomicidio en Yautepec

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación para dar con los responsables y esclarecer los hechos en donde tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas, suscitado el martes en la noche en el municipio de Yautepec.

Así lo dio a conocer en entrevista con representantes de medios de comunicación, el Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, quien señaló: "nosotros iniciamos la carpeta de investigación correspondiente, la iniciamos con el protocolo de feminicidio, de perspectiva de género, toda vez que hay una muerte violenta de mujer y hay cuatro mujeres lesionadas. Vamos a seguir el protocolo y la investigación correspondiente, agotando las líneas que tengamos".

Blumenkron Escobar precisó que por el momento no hay un móvil en el homicidio y que desde ayer se están recabando todos los indicios para esclarecer los hechos delictivos.

"Estamos recabando todos los indicios desde ayer mismo que sucedieron los hechos y establecer también todo lo que tengamos de entrevistas, testimoniales, cámaras de seguridad, todo lo que nos pueda arrojar la investigación para determinar quiénes participaron y las líneas de investigación", externó.

Y que desde ayer se están recabando todos los indicios para esclarecer los hechos delictivos."Estamos recabando todos los indicios desde ayer mismo que sucedieron los hechos y establecer también todo lo que tengamos de entrevistas, testimoniales, cámaras de seguridad, todo lo que nos pueda arrojar la investigación para determinar quiénes participaron y las líneas de investigación", externó.

Anoche, luego del multihomicidio, la Fiscalía de Morelos aseguró que agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos delictivos.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Yautepec, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este martes 30 de junio los protocolos legales correspondientes de intervención en el sitio, luego de que tres… pic.twitter.com/j32zbjeMZX — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 1, 2026

Gobernadora lamenta hechos violentos en Yautepec

Mediante redes sociales, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, lamentó los hechos y externó su solidaridad con las familias de las víctimas.

"He instruido a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia, indicó la gobernadora.

Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias.

He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia. — Margarita González Saravia (@margarita_gs) July 1, 2026

Con información de N+