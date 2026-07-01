Sheinbaum Envía Pésame por Muerte de 3 Personas en Evento por México vs Ecuador

La presidenta mandó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales tras festejos

SheinbaumLa presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de 3 personas tras triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Presidencia

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