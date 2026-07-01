Sheinbaum Envía Pésame por Muerte de 3 Personas en Evento por México vs Ecuador

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 1 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de tres personas durante los festejos luego del triunfo de la Selección Mexicana.

"Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron, la jefa de Gobierno o su equipo va a dar conferencia a las 10 de la mañana por esta situación", expresó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Lamenta Muerte de Tres Personas Durante Festejos del México vs Ecuador

Tras la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, miles de personas salieron a celebrar en distintos puntos de la capital. Sin embargo, la madrugada del 1 de julio, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó inicialmente sobre la muerte de dos personas.

Las víctimas fueron un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, quienes fueron atendidos por cuerpos de emergencia después de ser localizados inconscientes en el cruce de Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, elementos de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente los trasladaron a un hospital. No obstante, ambas personas fallecieron y las autoridades determinaron que la causa de muerte fue asfixia. Posteriormente, se reportó la muerte de una persona más.

Sheinbaum llama a festejar con responsabilidad

La presidenta hizo un llamado a celebrar de manera responsable y adelantó que las autoridades evaluarán si es necesario implementar acciones adicionales de prevención de cara a los próximos encuentros del Mundial.

"Hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver qué pasó y ver si para el domingo se necesitan acciones de prevención", precisó.

Por su parte, sobre las muertes informó que abordará el tema con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que será la Fiscalía la encargada de esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

CDMX confirma 4 muertes durante el evento

Durante una conferencia de prensa al mediodía de este miércoles, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que fueron cuatro personas las que murieron el pasado 30 de junio 2026 en evento por el partido México vs Ecuador.

Nadine Flora Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de CDMX, detalló que 3 personas murieron por asfixia.

Además, otra personas falleció por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado del tubo digestivo, y en el hospital el paciente "presentó un paro cardiorrespiratorio, del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación".

FBPT