En 17 Estados del País Se Esperan Chubascos y Lluvias Fuertes

Para este viernes 3 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, incluido el Valle de México.

Además, las autoridades informaron que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero.

Finalmente, persistirá el ambiente muy caluroso en el noroeste, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Chihuahua (este y suroeste) y Sinaloa (norte).

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este) y Guerrero (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sureste), Tamaulipas (sur), Jalisco (este), Michoacán (este), Oaxaca (suroeste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Chihuahua (este y suroeste) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este) e Hidalgo (norte).

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Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la región.

Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (norte y centro), descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM