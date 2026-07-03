En 17 Estados del País Se Esperan Chubascos y Lluvias Fuertes

Mientras que en cinco entidades seguirán las altas temperaturas, donde los termómetros podrían llegar a los 45 °C

Encharcamientos en los alrededores del AICMEncharcamientos en los alrededores del AICM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Chubascos y lluvias intensas en gran parte del país este viernes. Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero verán lluvias muy fuertes. ¿Cómo estará el clima en tu zona?

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