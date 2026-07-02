¿Cómo Estará el Clima para Hoy 2 de Julio de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Iniciamos este jueves 2 de julio con temperaturas de entre 23 y 25 grados en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. El cielo permanece mayormente nublado, tal como ha ocurrido en los últimos días; sin embargo, para esta tarde se espera un ambiente soleado.

La temperatura máxima alcanzará entre 33 y 34 grados, con una sensación térmica cercana a los 36 grados. Las probabilidades de lluvia para este jueves son mínimas, aunque ya suman casi dos semanas de estabilidad en las condiciones meteorológicas, situación que podría cambiar en los próximos días.

Para el fin de semana aumentan las probabilidades de precipitaciones aisladas, con porcentajes de entre 30 y 40 por ciento para Monterrey. Se prevén cielos nublados y temperaturas máximas alrededor de los 33 grados, mientras que durante las tardes podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas, marcando un cambio importante tras varios días de tiempo estable.

Precipitaciones ausentes en México

De acuerdo con el pronóstico, canales de baja presión sobre el norte y sureste del país, junto con la onda tropical número 14, favorecerán lluvias en la Sierra Madre Occidental, así como en el occidente, centro y sureste de México. En contraste, las precipitaciones seguirán ausentes en la región noreste durante este jueves.

No obstante, para el fin de semana se espera la formación de un nuevo canal de baja presión sobre el noreste del país, el cual interactuará con un importante ingreso de humedad, generando condiciones de inestabilidad que favorecerán el desarrollo de lluvias.

En el océano Pacífico se formó la tormenta tropical Douglas, localizada a mil 910 kilómetros al oeste-suroeste de Los Cabos, Baja California Sur. Presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Debido a su lejanía y a que se prevé que pierda fuerza en las próximas horas hasta disiparse, no representa riesgo para el territorio nacional.