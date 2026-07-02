¿Cómo Estará el Clima para Hoy 2 de Julio de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima en Nuevo León con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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¡Atención Nuevo León! Hoy 2 de julio, el clima comienza nublado pero se espera sol en la tarde. Máximas de 34°C y lluvias mínimas. ¿Listos para el fin de semana con posibles lluvias?

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