Tormenta y Granizo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Esperan Lluvias Muy Fuertes?

Te decimos a qué hora se espera un tormenta y posible granizada en la CDMX hoy, 2 de julio de 2026

Tormenta en la CDMXTormenta en la zona centro de CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tormenta y granizo en CDMX: Se prevén lluvias intensas con actividad eléctrica. Mantente informado y seguro ante posibles deslaves e inundaciones.

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