Tormenta y Granizo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Esperan Lluvias Muy Fuertes?

Este jueves, 2 de julio de 2026, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con lluvias en varias alcaldías. Te decimos a qué hora se espera un tormenta y posible granizada en la capital del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este día, dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 14 que se desplazará sobre el sur de México, originarán lluvias muy fuertes en:

Zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

Además de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en:

El resto del país, incluido el Valle de México, con excepción de la península de Baja California y Sonora.

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste de México.

¿A qué hora se esperan lluvias muy fuertes en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que este jueves amaneció fresco. Después del mediodía se espera ambiente cálido con cielo nublado.

Pero toma precauciones, porque se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo a partir del mediodía.

Temperatura máxima: 23 °C.

Temperatura mínima: 13 °C.

Además, el SMN pronosticó que hoy por la tarde habrá ambiente templado, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (norte, centro y este) acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo; el Meteorológico Nacional alertó por posibles deslaves, inundaciones y encharcamientos.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Edomex, será de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

También habrá viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Con información de N+