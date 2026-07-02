Excavan al Interior de una Vivienda para Localizar Presuntos Restos Humanos en Puebla

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan realizan un cateo en una vivienda de la calle Independencia en San Sebastián de Aparicio.

Cateo por búsqueda de personas en San Sebastián Aparicio Puebla.Foto: N+

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Autoridades realizan un cateo en Puebla para localizar restos humanos. La búsqueda está vinculada a casos de personas desaparecidas. Sigue las actualizaciones.

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