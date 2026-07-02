Excavan al Interior de una Vivienda para Localizar Presuntos Restos Humanos en Puebla

La mañana de este 2 de julio, Fuerzas de Seguridad se encuentran realizando un cateo para localizar presuntos restos humanos al interior de una vivienda ubicada en la calle Independencia de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio en la ciudad de Puebla.

En el lugar se encuentran Policías Estatales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Comisión de Búsqueda de Personas Estatal.

Buscan a personas desaparecidas en una vivienda de San Sebastián de Aparicio

De manera preliminar se sabe que este operativo interinstitucional se debe como parte de las acciones de búsqueda relacionados con fichas de personas desaparecidas.

El acceso a la zona se encuentra restringido pues llevan acabo las diligencias correspondientes, entre ellas la excavación en el lugar. Se recomienda evitar cruzar por la calle Independencia de San Sebastián de Aparicio para no entorpecer este importante operativo.

Programa de Identificación de Personas Fallecidas en Puebla: ¿Cómo funciona?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene activa las acciones del Programa de Identificación Humana del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) en el cual se han logrado identificar varias personas localizadas sin vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Identificarán Cuerpos mediante Huellas Dactilares Dactilares

El pasado 23 de junio se logró la identificación de las siguientes personas localizadas sin vida, cuyos casos corresponden a información de larga data: Ysidro Vázquez Díaz, Yolanda Morales García, Wilbert del Socorro Vásquez y Manzanero.

Como resultado de las acciones realizadas a través del Programa de Identificación Humana del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), la @FiscaliaPuebla informa que, se logró la identificación de las siguientes personas localizadas sin vida, cuyos casos corresponden a información… pic.twitter.com/R1mFcvMDcr — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 24, 2026

Para la búsqueda de personas fallecidas identificadas deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial https://fiscalia.puebla.gob.mx

Darle click a la sección de INCIFO

Seleccionar la opción de Personas Fallecidas Identificadas

Llenar el formulario con los datos que le piden (En caso de pertenecer a un colectivo de búsqueda de personas debe indicar a cual)

El sistema realizará una búsqueda de acuerdo a la base de datos que ya tiene y en caso de encontrar a una persona con esos datos podrán solicitar el reconocimiento adjuntando una identificación oficial y seleccionando el día y la hora en el que pudiera hacerlo.

Finalmente recibirá un correo de confirmación y podrá asistir a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en el día y hora que previamente seleccionó junto a la documentación que le soliciten.

Con información de N+

MCS