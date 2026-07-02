Profesor de Inglés Abusó de Dos Menores en la Ciudad de Puebla; Ya Fue Sentenciado

Este miércoles 1 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Ulises “N” por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual en agravio de dos víctimas en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado cometió las agresiones sexuales contra las dos estudiantes mientras se desempeñaba como profesor de inglés en una institución de la capital poblana.

Ulises “N” abusó de dos menores de edad en una institución de la ciudad de Puebla

Las investigaciones permitieron establecer que, durante el ciclo escolar 2016-2017, cuando se desempeñaba como profesor de inglés en una institución educativa de la ciudad de Puebla, Ulises “N” aprovechó la relación de confianza y autoridad que ejercía sobre las víctimas para quedarse a solas con ellas dentro del salón de clases.

Bajo distintos pretextos, las conducía a un espacio utilizado como bodega o clóset, donde realizó actos de abuso sexual y les pedía que no informaran a nadie de lo sucedido. Las conductas fueron reiteradas en diversas ocasiones.

Sentencian a Ulises “N” por abuso de dos menores de edad en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), obtuvo sentencia condenatoria de siete años de prisión contra Ulises “N”, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de corrupción de menores y abuso sexual cometidos en agravio de dos víctimas menores de edad. La resolución quedó firme.

Con las pruebas científicas, testimoniales y demás elementos de convicción integrados durante la investigación, el Ministerio Público acreditó plenamente la responsabilidad penal de Ulises “N”, por lo que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria definitiva.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado al pago de una multa equivalente a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), así como a las demás consecuencias legales derivadas de la sentencia.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ