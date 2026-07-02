Profesor de Inglés Abusó de Dos Menores en la Ciudad de Puebla; Ya Fue Sentenciado

Ulises "N" agredió a dos estudiantes abusando de su figura de autoridad al interior de una institución ubicada en la capital poblana.

Ulises N Profesor Inglés Sentenciado Abuso Dos Estudiantes Menores de Edad PueblaFoto: Archivo N+

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Ulises 'N', profesor en Puebla, usó su autoridad para abusar de dos estudiantes. Recibió 7 años de prisión. Descubre cómo se logró la condena.

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