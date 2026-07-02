Sentencian a Adolescente Implicada en Feminicidio de Leslie G. C. en Ciudad Juárez

La menor de edad implicada en el feminicidio agravado de Leslie G. C. fue sentenciada mediante un procedimiento abreviado en el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, informó la asesora jurídica de la familia de la víctima, Olivia Aguirre Bonilla.

La resolución se dio luego de la audiencia relacionada con el caso celebrada el pasado 30 de junio, en la que la adolescente aceptó su responsabilidad en los hechos.

“Es una adolescente que detuvieron, ella llevó el proceso en el Tribunal de Justicia para Adolescentes. Las penalidades en el tribunal la verdad es que son muy mínimas, entonces ella agarró un procedimiento abreviado”, explicó la representante legal.

De acuerdo con Aguirre Bonilla, el procedimiento permitió que la joven recibiera una sentencia sin llegar a juicio oral, a cambio de reconocer su participación en el delito.

La defensa informó que como parte del acuerdo también se estableció una reparación del daño superior a los dos millones de pesos en favor de las víctimas indirectas.

Adolescente permanecerá internada

La asesora jurídica precisó que la menor sentenciada permanecerá un año internada y posteriormente continuará su condena bajo libertad condicionada.

“Ella va a llevar un año su pena en prisión y el otro va a salir en libertad condicionada, pero ella ahorita se encuentra internada, no es verdad que haya recuperado su libertad”, señaló.

En relación con la atención a la familia de Leslie G. C., la abogada informó que la madre y otros familiares recibieron acompañamiento psicológico mediante 11 sesiones, aunque expresó preocupación por considerar insuficiente el tratamiento brindado.

Asimismo, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene pendientes apoyos emocionales, económicos y educativos para familiares y menores afectados por este caso.

Bebé de la víctima presentó afectaciones

Respecto al bebé que sobrevivió a los hechos, indicó que presenta afectaciones en el cráneo derivadas de la forma en que fue extraído del vientre de su madre, por lo que actualmente utiliza un casco especializado como parte de su tratamiento médico.

La atención médica del menor, agregó, ha sido posible gracias al apoyo de una asociación civil de la Ciudad de México especializada en casos relacionados con adopciones ilegales, la cual gestionó atención especializada en Monterrey y en El Paso, Texas.

La defensa reiteró que, pese a los avances judiciales, la familia continúa a la espera de que las autoridades otorguen el apoyo integral establecido por la ley para las víctimas.