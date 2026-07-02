Sentencian a Adolescente Implicada en Feminicidio de Leslie G. C. en Ciudad Juárez

Una adolescente implicada en el feminicidio agravado de Leslie G. C. recibió sentencia mediante procedimiento abreviado en Ciudad Juárez.

Se le acusa de feminicidio agravado en JuárezFoto: N+

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Adolescente en Ciudad Juárez sentenciada por feminicidio de Leslie G. C. Aceptó su responsabilidad y cumplirá un año internada. ¿Qué sigue para la familia de la víctima?

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