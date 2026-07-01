Persecución en Chihuahua Termina con Auto Robado Abandonado Cerca de Rancho del Medio

Una intensa persecución policiaca se registró en las inmediaciones de Rancho del Medio, sobre el tramo comprendido entre la carretera Aldama y el bulevar Juan Pablo II, luego de que autoridades detectaran un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con información preliminar, mediante las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua de la Policía Municipal fue identificado un auto en color gris, modelo atrasado, el cual contaba con reporte de robo.

Tras la detección, autoridades comenzaron el seguimiento aéreo mediante el helicóptero de la corporación, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaban la persecución terrestre.

La movilización concluyó cuando el conductor perdió el control del automóvil y salió del camino, quedando atascado en un montículo de tierra en la zona antes mencionada.

Conductor escapó a pie tras abandonar el automóvil

Agentes ministeriales informaron que el conductor descendió del vehículo y huyó de manera pedestre, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de localizarlo.

Momentos más tarde, se reportó la detención de un hombre, sin embargo, las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre su identidad o edad.

Tras el aseguramiento del automóvil arribó una pareja al lugar, donde una mujer de aproximadamente 39 años señaló que el auto era de su propiedad y que había sido robado de su domicilio durante la madrugada.

Según se informó, fueron las mismas autoridades quienes notificaron a la afectada sobre la localización de su vehículo.

Posteriormente, los propietarios fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado para presentar la documentación correspondiente y acreditar legalmente la propiedad de la unidad recuperada.