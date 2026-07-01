Persecución en Chihuahua Termina con Auto Robado Abandonado Cerca de Rancho del Medio

Una persecución policiaca en Chihuahua concluyó con el aseguramiento de un auto con reporte de robo cerca de Rancho del Medio; el conductor logró escapar.

El auto fue reportado como robadoFoto: N+

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Persecución policial termina con auto robado asegurado en Chihuahua. El conductor huyó a pie y sigue prófugo. Conoce los detalles.

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