Frankie Muniz, Estrella de Malcolm el de En Medio, Anuncia su Divorcio y Genera Controversia

Frankie Muniz, el actor que marcó a toda una generación con su papel protagónico en Malcolm el de en medio, confirmó el fin de su matrimonio con Paige Price después de una década de relación. El anuncio, publicado en conjunto por la expareja en redes sociales, generó tanto elogios por su tono maduro como críticas por la forma en que decidieron compartirlo.

El anuncio conjunto

Muniz y Price hicieron pública la noticia a través de un comunicado firmado por ambos, en el que explicaron que la decisión llegó tras un periodo de separación que mantuvieron en privado. En el mensaje, la pareja aseguró que su vínculo evolucionó hacia algo distinto al matrimonio, pero igual de sólido.

"Después de diez hermosos años juntos, hemos crecido de maneras que nos hicieron darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como padres", escribió el actor.

El comunicado también dejó claro que la prioridad de ambos es su hijo en común y que continuarán trabajando juntos en Muniz Racing, el proyecto automovilístico familiar. Ambos pidieron respeto para su familia y anunciaron que no responderán preguntas adicionales sobre el tema.

El video que generó controversia

Horas después de publicar el anuncio, Muniz decidió eliminar la publicación original, que incluía un video de tono ligero donde aparecía bailando junto a Price y su hijo, acompañado de un texto que bromeaba sobre seguir siendo "mejores amigos" tras la separación.

El clip generó reacciones divididas: mientras algunos usuarios celebraron la madurez de la pareja y su enfoque en el bienestar familiar, otros lo consideraron un tono demasiado festivo para un anuncio de divorcio, entre ellos figuras públicas como Matt Walsh. Ante las críticas, Paige Price salió a defender públicamente la decisión, destacando la unidad y el respeto mutuo que mantienen pese a la separación.

Una historia que comenzó en un torneo de golf

Muniz, de 40 años, y Price, de alrededor de 33, se conocieron en febrero de 2016 durante el Frank Sinatra Celebrity Invitational, un torneo benéfico de golf en Indio, California, donde ella trabajaba como presentadora y reportera. Se comprometieron en noviembre de 2018 y se fugaron para casarse el 3 de octubre de 2019, tras escalar Camelback Mountain en Arizona. La boda oficial se celebró en febrero de 2020.

La pareja tuvo un hijo, Mauz Mosley Muniz, nacido el 22 de marzo de 2021. Este fue el primer matrimonio de Muniz, quien no registra enlaces ni divorcios previos.

El regreso de "Malcolm" en medio de la noticia

El divorcio se anuncia en un momento de renovado protagonismo para Muniz, quien este año retomó su icónico papel en el revival Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, una miniserie de cuatro episodios que reunió al elenco original, incluidos Bryan Cranston y Jane Kaczmarek. Actualmente, el actor combina su regreso a la actuación con su carrera como piloto profesional en la NASCAR Craftsman Truck Series.