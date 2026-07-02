Frankie Muniz, Estrella de Malcolm el de En Medio, Anuncia su Divorcio y Genera Controversia

El actor de "Malcolm el de en Medio" confirmó el fin de su matrimonio con Paige Price en un comunicado conjunto que generó polémica por un video.

frankie-muniz-anuncia-divorcio-paige-priceFrankie Muniz se Divorcia de Paige Price. Foto: GettyImages
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