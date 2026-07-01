Muere la Reina de Belleza Skarlent Rodríguez tras los Terremotos en Venezuela

Skarlent Rodríguez, ganadora de Miss Grand Orlando 2025, murió junto a su novio José Castro tras los terremotos en Venezuela. Esto se sabe del hallazgo y la campaña para sus funerales.

skarlent-rodriguez-reina-belleza-muere-terremotos-venezuelaFotos: Instagram Skarlent Rodríguez

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Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, falleció junto a su novio en los sismos de Venezuela. La familia busca apoyo para los gastos funerarios.

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