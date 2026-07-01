Muere la Reina de Belleza Skarlent Rodríguez tras los Terremotos en Venezuela

Skarlent Rodríguez, modelo venezolana de 23 años y ganadora del certamen Miss Grand Orlando 2025, murió junto a su novio, José Castro, tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La noticia fue confirmada por familiares de la joven a través de una campaña de recaudación en GoFundMe.

Cómo ocurrió la tragedia

La pareja desapareció el día del sismo, cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 golpearon el norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia, provocando el colapso de cientos de edificios, principalmente en el estado de La Guaira. Rodríguez y Castro quedaron atrapados entre los escombros del edificio donde vivían, en Catia La Mar, una de las zonas más devastadas por la emergencia.

Tras varios días de búsqueda, ambos cuerpos fueron hallados sin vida el 29 de junio. Según la prensa venezolana y el comunicado familiar, la pareja fue encontrada abrazada, "uno al lado del otro hasta el final", frase que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de solidaridad.

El mensaje de la familia

Jorge Rodríguez, familiar de la modelo, abrió la campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios de ambos, que se han elevado considerablemente por la magnitud del desastre. En la descripción del fondo, la familia relató que el proceso de búsqueda y recuperación de los cuerpos representó un gasto considerable, y reveló que la tragedia dejó más pérdidas dentro del entorno de José: su padre, su abuela, su tío y su tía también fallecieron en el sismo. Además, señalaron que ningún miembro de la familia de Skarlent ha podido trabajar desde que se conoció la noticia.

La meta de la colecta es de aproximadamente 22 mil dólares (unos 385,501 pesos mexicanos); en menos de 24 horas de publicada ya había superado los 15 mil dólares en donaciones.

¿Quién era Skarlent Rodríguez?

Rodríguez se perfilaba como una de las figuras emergentes del modelaje venezolano. En 2025 fue coronada Miss Grand Orlando, título que impulsó su carrera y con el que representó a esa ciudad promoviendo actividades comunitarias y la cultura venezolana. En su momento declaró que el título era "más que una corona, es una misión: ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza".

Su formación profesional estuvo ligada a la Ivana García Modeling Academy, institución que tras conocerse su muerte la recordó por su disciplina, talento y calidad humana. Además de los certámenes, colaboraba con marcas de moda y mantenía una activa presencia en redes sociales. Tras residir en Florida, Estados Unidos, había decidido volver a Venezuela junto a José Castro.

Reacciones en el mundo del modelaje

La organización Miss Grand International lamentó públicamente la muerte de quien representó a Orlando en la edición 2025 del certamen y envió su solidaridad a las familias de las víctimas del terremoto. El mensaje se sumó a numerosas muestras de cariño de seguidores, excompañeras de concurso y modelos que lamentaron la pérdida de la joven.

Los sismos en Venezuela

La muerte de Rodríguez y Castro se suma a una de las mayores catástrofes recientes en el país sudamericano. De acuerdo con el balance más reciente del gobierno venezolano, el número de fallecidos por los sismos supera las 2 mil personas, con miles de heridos y decenas de desaparecidos aún bajo los escombros. Las labores de rescate continúan mientras las autoridades actualizan las cifras.