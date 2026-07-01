Danny Glover, Actor de "Arma Mortal", Revela que Padece Alzheimer

El actor de "Arma Mortal", de 79 años, confesó en entrevista con "Today" que vive con Alzheimer. Así ha cambiado su vida tras el diagnóstico.

danny-glover-revela-diagnostico-alzheimerFoto: GettyImages
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+