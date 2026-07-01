Danny Glover, Actor de "Arma Mortal", Revela que Padece Alzheimer

El actor Danny Glover, de 79 años, reveló este miércoles que vive con la enfermedad de Alzheimer desde hace varios años. La noticia la confirmó en una entrevista exclusiva para el programa "Today", de la cadena NBC, donde habló junto a su familia sobre cómo el diagnóstico ha transformado su vida cotidiana.

Glover, recordado principalmente por interpretar al detective Roger Murtaugh junto a Mel Gibson en la saga "Arma Mortal", así como por su papel en "El color púrpura", conversó con el periodista Lester Holt en una charla grabada en su propia casa.

Un diagnóstico que guardó en silencio por años

De acuerdo con la entrevista, al actor le informaron sobre su condición poco antes de recibir el premio humanitario Jean Hersholt en los Oscar de 2022. Es decir, cuando subió al escenario a recoger ese reconocimiento, el público no sabía que Glover ya cargaba con el diagnóstico.

"Sé que a medida que la enfermedad avance, las cosas se volverán difíciles y cambiantes", expresó el actor durante la conversación. Pese a ello, aseguró sentirse respaldado por su círculo cercano: "Podría vivir con ello, en cierto modo".

Cómo ha cambiado su día a día

Según reveló, desde el diagnóstico sus movimientos, su capacidad de habla y su memoria se han vuelto más lentos. Aun así, el actor se mantiene activo: continúa asistiendo a eventos y participando en actividades comunitarias en San Francisco, su ciudad natal.

Su hija Mandisa explicó que la decisión de hacer pública la noticia responde a un deseo de que su padre controle su propia narrativa. Por su parte, su hermano menor, Martin Glover, quien ha trabajado con él a lo largo de su carrera, señaló que ahora es su turno de devolverle el apoyo.

Una carrera de casi cuatro décadas

Con más de 170 créditos entre cine y televisión, Danny Glover consolidó su nombre en Hollywood durante los años 80 y 90. Además de "Arma Mortal", su filmografía incluye títulos como "Places in the Heart", "Witness" y "Predator 2". A lo largo de su trayectoria recibió cuatro nominaciones al Emmy y ganó el Independent Spirit Award en 1991.

El Alzheimer es la causa más común de demencia y afecta principalmente a personas mayores de 65 años. Actualmente no existe cura, aunque hay tratamientos que pueden ayudar a ralentizar su avance.