Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en Colonia en Construcción en Pesquería, Nuevo León

La localización de restos humanos generó una intensa movilización de diversas autoridades hasta el municipio de Pesquería, Nuevo León. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 1 de julio sobre una brecha que conecta con una colonia en construcción.

Fueron empleados de una construcción quienes se percataron que sobre sobre esta brecha se encontraban varios restos humanos, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de las autoridades correspondientes. Hasta este sitio arribaron agentes de la Policía de Pesquería, quienes al confirmar este hallazgo, acordaron y resguardaron el área.

Minutos más tarde a este lugar también llegaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes comenzaron a recabar la información necesaria. Hasta el momento se desconoce la identidad de los restos localizados, o si pertenecerían a una sola persona.

Investigan hallazgo de restos humanos en Pesquería

A un kilómetro de este sitio se encuentra el C4 de Pesquería, por lo que autoridades de seguridad ya se encuentran búsqueda de cámaras de seguridad cercanas para tratar de visualizar lo que sucedió y poder identificar a posibles responsables. Se espera que sea durante las próximas horas cuando agentes de investigación revelen más detalles de este hallazgo.

Los elementos de investigación comenzaron a entrevistar a los empleados que caminaban por este punto para tratar de identificar si los restos humanos localizados habrían sido dejados en este sitio, así como el tiempo que llevaban sobre esta brecha.