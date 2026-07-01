Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en Colonia en Construcción en Pesquería, Nuevo León

Los restos fueron localizados por trabajadores, quienes alertaron a la Policía de Pesquería

Localizan restos humanosFoto: N+

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Restos humanos encontrados en Pesquería movilizan a la policía y peritos. Se investiga su identidad y origen. ¿Qué sucedió en esta colonia en construcción? Descúbrelo aquí.

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