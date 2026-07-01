Muere Velador al Caerle Portón Derribado por Fuerte Tormenta en Torreón

Las fuertes ráfagas de viento provocadas por la lluvia registradas en Torreón habrían derribado el portón

Fuertes ráfagas de viento derriban portón sobre un velador en Ejido La Concha de TorreónFoto: N+

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Fuertes ráfagas de viento derriban portón sobre un velador en Ejido La Concha de Torreón

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