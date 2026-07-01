Muere Velador al Caerle Portón Derribado por Fuerte Tormenta en Torreón

La noche de este 30 de junio del 2026, el señor Edgar Osvaldo Benítez Leija, de 42 años, perdió la vida luego de que un portón le cayera encima durante la fuerte lluvia y tormenta que azotaron la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras Edgar realizaba sus labores como velador en un domicilio ubicado en el ejido La Concha. Presuntamente, las intensas ráfagas de viento registradas durante la tormenta provocaron que un portón se desprendiera y terminara por caerle encima, ocasionándole lesiones de gravedad.

Su esposa, identificada como Guadalupe Rocha, lo trasladó de inmediato a la clínica de la Cruz Roja con la esperanza de que recibiera atención médica. Sin embargo, al arribar al lugar, el personal de la institución confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las primeras valoraciones indican que Edgar sufrió un severo traumatismo craneoencefálico como consecuencia del fuerte impacto. Posteriormente, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

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Tormenta provoca caída de árboles en Torreón

Durante este 1 de julio del 2026, la comunidad de La Partida, en Torreón, se quedó sin energía eléctrica luego de la tormenta registrada la noche de este martes.

La mañana de este miércoles, un cable de energía eléctrica hizo corto circuito, lo que provocó la movilización de Bomberos hasta un domicilio ubicado en el cruce de la Avenida 8 de Noviembre y la Calle Daniel de Alba.

El incidente también ocasionó la evacuación preventiva de aproximadamente 50 niños de una guardería que se encontraba a un costado del lugar de los hechos, con el fin de evitar cualquier riesgo para los menores y el personal.

Además de este incidente, otras líneas de energía eléctrica resultaron dañadas por los fuertes vientos, así como varios postes que fueron derribados y que requieren ser atendidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el suministro de energía en la comunidad de La Partida.