Muere Hombre Arrollado al Intentar Cruzar Corriendo Carretera Acuña-Presa de la Amistad

Un hombre, cuya identidad no había sido establecida hasta el momento, perdió la vida la noche de este martes 30 de junio luego de ser atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar corriendo la carretera Acuña-Presa de la Amistad.

En el fatal accidente se registró alrededor de las 21:30 horas, a la altura de la escuela Guadalupe Victoria, en los límites de la colonia Atilano Barrera.

De acuerdo con testigos, la víctima intentó atravesar la carpeta asfáltica, sin utilizar el puente peatonal ubicado en el sitio, por lo que fue impactada por un vehículo compacto que circulaba sobre dicha viadlidad.

A consecuencia del fuerte impacto, el hombre falleció de manera instantánea, presuntamente a causa de un traumatismo craneoncefálico.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

En tanto, elementos de Seguridad Pública procedieron con la detención del conductor involucrado, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación legal.

Atropellan a hombre que hacía ejercicio en colonia Plan de Ayala en Torreón

La mañana de 29 de junio se registró un atropellamiento en la colonia Plan de Ayala en Torreón, donde un hombre que realizaba ejercicio fue embestido por un vehículo que presuntamente circulaba en sentido contrario.

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El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 horas sobre la calle Melchor Múzquiz, en su cruce con bulevar Constitución, fueron agentes estatales quienes solicitaron la presencia de una ambulancia.

De acuerdo con los primeros peritajes, el vehículo responsable que transitaba por el bulevar Constitución en sentido contrario y al incorporarse a la calle Melchor Múzquiz, atropelló a Raúl de 36 años, quien ese momento se encontraba haciendo ejercicio.

Elementos de peritos municipales realizaron las diligencias correspondientes y el conductor fue consignado a las autoridades para fincar las responsabilidades.