Muere Hombre Arrollado al Intentar Cruzar Corriendo Carretera Acuña-Presa de la Amistad

Un hombre murió arrollado por un vehículo al intentar cruzar corriendo la carretera Acuña-Presa de la Amistad.

Muere Hombre Arrollado al Intentar Cruzar Corriendo Carretera Acuña-Presa de la AmistadFoto: N+

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Tragedia en la carretera Acuña-Presa de la Amistad: un hombre muere arrollado al intentar cruzar corriendo. Detalles del accidente y la investigación en curso.

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