Mujer es Arrollada por el Tren en Ciudad Victoria; la Trasladan de Emergencia al Hospital

Una mujer resultó lesionada tras ser arrollada por el tren en Ciudad Victoria. Paramédicos del CRUM la trasladaron a un hospital.

Mujer es Arrollada por el Tren en Ciudad VictoriaFoto: Protección Civil Victoria

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Grave accidente ferroviario en Ciudad Victoria: una mujer queda con lesiones severas tras ser arrollada. Autoridades investigan las causas. Infórmate sobre este caso.

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