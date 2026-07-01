Mujer es Arrollada por el Tren en Ciudad Victoria; la Trasladan de Emergencia al Hospital

Los accidentes en los que se ve involucrado el ferrocarril continúan registrándose en Ciudad Victoria. En esta ocasión, una mujer resultó con lesiones de gravedad tras ser arrollada por un tren cuando se encontraba sobre el Eje Vial, a la altura de la calle Juan José de la Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto el convoy continuó su trayecto, mientras que la víctima quedó tendida a un costado de las vías con la amputación de ambas piernas.

Mujer Arrollada por el Tren en Ciudad Victoria fue Trasladada de Emergencia

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla a un hospital. Sus extremidades fueron llevadas por separado en otra ambulancia para que recibieran el manejo médico correspondiente.

Elementos de las corporaciones de auxilio y de seguridad acordonaron el área, mientras las autoridades competentes realizaron las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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