Seis Personas Lesionadas tras Impacto de Autobús de Pasajeros con Tren de Carga en Sonora

Luego de que un autobús de pasajeros fuera impactado por un tren de carga, seis personas resultaron lesionadas en un cruce ferroviario en la salida de Puerto Peñasco hacia Caborca.

Seis Personas Lesionadas tras Impacto de Autobús de Pasajeros con Tren de Carga en SonoraFoto: Archivo N+

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Impactante accidente en Sonora: un autobús de pasajeros fue embestido por un tren de carga, dejando seis lesionados. ¿Qué sucedió en el cruce ferroviario de Puerto Peñasco?

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