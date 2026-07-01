Seis Personas Lesionadas tras Impacto de Autobús de Pasajeros con Tren de Carga en Sonora

Seis personas resultaron con lesiones leves luego de que un autobús de pasajeros, de la empresa Albatros, fuera impactado por un tren de carga la mañana de este miércoles, en un cruce ferroviario ubicado sobre la carretera de salida de Puerto Peñasco hacia Caborca.

El hecho ocurrió a las 6:30 horas, cuando la unidad Albatros A100 se vio involucrada en el accidente.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, no logró escuchar el silbato de advertencia del ferrocarril antes de la colisión, pero serán las autoridades las encargadas de determinar la causa del hecho mediante las investigaciones correspondientes.

Atendieron a 6 personas por golpes leves tras el accidente

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a seis personas que presentaban golpes leves.

Tras ser valoradas, se confirmó que ninguna sufrió heridas de gravedad ni requirió traslado de emergencia por lesiones de consideración.

Choque de autobús de pasajeros provocó complicaciones en la circulación de vehículos

El accidente también provocó complicaciones en la circulación durante las primeras horas del día, ya que trabajadores que se dirigían a los complejos turísticos y al aeropuerto tuvieron que regresar a Puerto Peñasco.

Tuvieron que utilizar rutas alternas y esto ocasionó retrasos en sus traslados. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo sucedido.