Joven es Presuntamente Asesinado a Balazos en Colonia Las Minitas, al Surponiente de Hermosillo

Un hombre de alrededor de 20 años de edad, del cual se desconoce su identidad, perdió la vida luego de presuntamente haber sido ultimado a balazos en el patio frontal de un domicilio en la colonia Las Minitas, al surponiente de Hermosillo.

El reporte fue realizado por la noche del martes alrededor de las 21:50 horas, donde vecinos en las calles Francisco Piri Lares y Mina La Colorada, donde indicaban detonaciones de arma de fuego, pero los agentes policiacos no encontraron nada, hasta alrededor de las 07:00 de la mañana del miércoles.

Los agentes localizaron a un joven con impactos de bala pero ya no contaba con signos vitales

Agentes de la Policía Municipal ubicaron a un joven que a simple vista presentaba varios impactos de bala, vestido con pantalón gris, camiseta verde y tenis blancos, esto por dentro del inmueble el cual está cercado y la puerta estaba con candado, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos de Hermosillo para hacer un acceso forzado.

Una vez libre el acceso, paramédicos de la Cruz Roja verificaron sus signos vitales, pero ya había perdido la vida, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para la llegada del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y Servicios Periciales para el procesamiento de la zona en búsqueda de indicios que ayuden en las investigaciones.