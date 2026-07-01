Joven es Presuntamente Asesinado a Balazos en Colonia Las Minitas, al Surponiente de Hermosillo

Un joven de alrededor de 20 años fue presuntamente asesinado a balazos la noche del martes en el patio de una vivienda en la colonia Las Minitas, al surponiente de Hermosillo, Sonora.

Joven es Presuntamente Asesinado a Balazos en Colonia Las Minitas, al Surponiente de HermosilloFoto: Archivo N+

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Impactante hallazgo en Hermosillo: un joven de 20 años fue encontrado sin vida con impactos de bala en Las Minitas. Conoce los detalles de esta noticia.

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