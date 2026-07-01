Aseguran Objetos Punzocortantes y Más de 10 Dosis de Droga en Penal de Tehuacán, Puebla

También fueron decomisados objetos prohibidos como bocinas y pantallas durante un operativo de revisión en el centro penitenciario.

Objetos Punzocortantes Dosis Droga Marihuana Cristal Operativo Penal Cereso Tehuacán PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Descubren objetos prohibidos en Cereso de Tehuacán: marihuana, cristal, bocinas y más. La SSP refuerza la seguridad en penales de Puebla.

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