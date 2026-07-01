Aseguran Objetos Punzocortantes y Más de 10 Dosis de Droga en Penal de Tehuacán, Puebla

Este miércoles 1 de julio de 2026 se dio a conocer un operativo de revisión llevado a cabo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en el municipio poblano de Tehuacán.

Durante la inspección en dicho centro penitenciario se decomisaron objetos punzocortantes, puntas hechizas, dosis de cristal y marihuana, bocinas y hasta pantallas.

Decomisan objetos prohibidos durante operativo en Cereso de Tehuacán, Puebla

A fin de mantener condiciones de orden al interior del penal regional del municipio de Tehuacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, llevó a cabo un operativo de revisión que permitió asegurar diversos objetos prohibidos.

Entre los artículos localizados se encuentran 12 envoltorios con posible marihuana y cristal, siete armas punzocortantes, cuatro puntas hechizas, dos bocinas, dos televisores y accesorios para teléfonos celulares.

De acuerdo con las autoridades, la intervención en este centro de reclusión se desarrolló conforme a los protocolos institucionales y con estricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

A través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios reforzamos la seguridad en el penal regional de Tehuacán con la implementación de un operativo de revisión.



En la interversión se aseguraron diversos objetos prohibidos como envoltorios con posible droga, armas… pic.twitter.com/vUnGptSJfW — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 1, 2026

Aseguran objetos prohibidos durante operativo en Cereso de San Miguel en Puebla

El pasado 19 de junio la Policía Estatal reportó el hallazgo de decenas de objetos punzocortantes y otros prohibidos, entre las pertenencias de los internos del Penal de San Miguel en Puebla.

Como parte de la estrategia de fortalecer el orden y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, la SSP Puebla llevó a cabo un operativo de revisión en dicho Cereso.

Durante el operativo de inspección se logró asegurar 63 puntas hechizas, 33 armas punzocortantes, 17 teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.

Con información de N+

GMAZ