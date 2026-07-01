Autoridades Atienden Afectaciones tras Lluvia de 17.2 Milímetros en Torreón

Autoridades y dependencias en Torreón atendieron los diferentes reportes y afectaciones que provocó la lluvia que registró 17.2 milímetros de precipitación en la ciudad.

El director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, indicó que las brigadas de emergencia, atendieron puntualmente incidentes como 23 árboles y ramas caídas, 1 lámina caída y cuatro vehículos afectados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Provocan Encharcamientos y Caída de Árboles en Torreón

También preciso que, las afectaciones principalmente se concentraron en las zonas orientes, sur, suroriente y norte de la ciudad. Los sectores de El Campesino y Vasconcelos, además de las vialidades: División del Norte y Roma, presentaron encharcamientos que complicaron temporalmente el tránsito vehícular.

La Laguna de regulación se encuentra en un nivel bajo y su monitoreo es permanente ante el pronóstico de presencia de lluvias que se mantiene para los próximos días.

Tormenta deja sin luz a La Partida en Torreón; evacuan guardería por cortocircuito

Durante este miércoles 1 de julio, la comunidad de La Partida en Torreón se quedó sin energía eléctrica luego de la tormenta registrada durante la noche de este martes.

Este miércoles por la mañana, un cable de luz hizo cortocircuito y provocó la movilización del cuerpo de bomberos a un domicilio de la avenida 8 de Noviembre y calle Daniel de Alba.

El incidente también provocó la evacuación de aproximadamente 50 niños de una guardería que se encontraba a un costado del lugar de los hechos.

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Además de estos daños, hubo otras líneas de energía eléctrica que fueron dañadas por el viento. Postes derribados que necesitan ser atendidos por la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio de luz a la comunidad de La Partida.