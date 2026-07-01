Autoridades Atienden Afectaciones tras Lluvia de 17.2 Milímetros en Torreón

Personal de Protección Civil y Bomberos atendió las afectaciones registradas en Torreón tras una lluvia de 17.2 milímetros.

Autoridades Atienden Afectaciones tras Lluvia de 17.2 Milímetros en TorreónFoto: N+

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Lluvia de 17.2 mm en Torreón causa caída de árboles y afecta vehículos. Autoridades trabajan para restablecer servicios y atender daños. ¿Quieres saber más?

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Protección Civil Actúa Tras Lluvias de 17.2 mm en Torreón