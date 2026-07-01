Autoridades Atienden Afectaciones tras Lluvia de 17.2 Milímetros en Torreón
Personal de Protección Civil y Bomberos atendió las afectaciones registradas en Torreón tras una lluvia de 17.2 milímetros.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Lluvia de 17.2 mm en Torreón causa caída de árboles y afecta vehículos. Autoridades trabajan para restablecer servicios y atender daños. ¿Quieres saber más?
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Autoridades y dependencias en Torreón atendieron los diferentes reportes y afectaciones que provocó la lluvia que registró 17.2 milímetros de precipitación en la ciudad.
El director de Protección Civil, JorgeLuisJuárez, indicó que las brigadas de emergencia, atendieron puntualmente incidentes como 23árbolesyramascaídas, 1 lámina caída y cuatro vehículosafectados.
También preciso que, las afectaciones principalmente se concentraron en las zonas orientes, sur, suroriente y norte de la ciudad. Los sectores de El Campesino y Vasconcelos, además de las vialidades: DivisióndelNorte y Roma, presentaron encharcamientos que complicaron temporalmente el tránsito vehícular.
LaLaguna de regulación se encuentra en un nivel bajo y su monitoreo es permanente ante el pronóstico de presencia de lluvias que se mantiene para los próximos días.
Tormenta deja sin luz a La Partida en Torreón; evacuan guardería por cortocircuito
Durante este miércoles 1 de julio, la comunidad de LaPartida en Torreónse quedó sin energía eléctrica luego de la tormenta registrada durante la noche de este martes.
Este miércoles por la mañana, un cable de luz hizo cortocircuito y provocó la movilización del cuerpo de bomberos a un domicilio de la avenida8 deNoviembre y calle DanieldeAlba.
El incidente también provocó la evacuación de aproximadamente 50 niños de una guardería que se encontraba a un costado del lugar de los hechos.
Además de estos daños, hubo otras líneas de energía eléctrica que fueron dañadas por el viento. Postes derribados que necesitan ser atendidos por la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio de luz a la comunidad de La Partida.