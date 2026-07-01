Fiscalía Descarta Huellas de Violencia en Mujer Fallecida en Anexo de Apodaca

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó que la mujer encontrada sin vida en un centro de rehabilitación de Apodaca presentara huellas de violencia.

Anexo en ApodacaFoto: N+

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Mujer encontrada sin vida en un centro de rehabilitación de Apodaca no presentaba huellas de violencia, según la Fiscalía. La investigación continúa para esclarecer los hechos.

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