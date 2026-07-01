Fiscalía Descarta Huellas de Violencia en Mujer Fallecida en Anexo de Apodaca

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la mujer localizada sin vida al interior de un centro de rehabilitación en el municipio de Apodaca no presentaba huellas de violencia. No obstante, continúa la autopsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento, mientras las investigaciones siguen en curso para deslindar responsabilidades.

La movilización policiaca se registró sobre el cruce de las calles Ignacio Aldama y Padre Mier, en la colonia Moderno, específicamente al interior del centro de rehabilitación "Evolución Espiritual Femenil", luego del reporte de una mujer sin vida dentro de las instalaciones.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Apodaca y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar las investigaciones. En un principio surgieron dos versiones sobre lo ocurrido: una señalaba que la mujer presentaba complicaciones respiratorias desde el pasado lunes, mientras que otra apuntaba a una presunta agresión física.

Anexo tiene menos de dos años operando

Vecinos del sector señalaron que el área destinada a mujeres tiene poco menos de dos años de haber comenzado operaciones. Asimismo, mencionaron que la casa de tres pisos donde se encuentra el área de hombres funciona desde hace aproximadamente cinco años, periodo en el que, aseguraron, se han registrado algunas peleas durante las noches.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia correspondiente, cuyos resultados permitirán establecer la causa del deceso. Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación.