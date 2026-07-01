Localizan Cuerpo de Hombre Asesinado y Envuelto en Plástico al Sur de Culiacán, Sinaloa

Un hombre que permanece en calidad de desconocido fue localizado asesinado y envuelto en plástico transparente durante la mañana de este miércoles, en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:15 horas a un costado de las canchas de fútbol de terracería ubicadas sobre la avenida Murales, entre Cerro de San Juan y Cerro de Apasco, cerca de la colonia Real de Minas, luego de que vecinos reportaran el hecho al 911.

La víctima fue localizada sin vestimenta y con huellas de violencia

Autoridades informaron que la víctima estaba boca arriba, sin vestimenta visible y presentaba huellas de violencia y diversas lesiones en el cuerpo.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno acordonaron el área, mientras personal de la fiscalía general del estado realizó las diligencias y trasladó el cuerpo al servicio médico forense para las investigaciones correspondientes.