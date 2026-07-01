Localizan Cuerpo de Hombre Asesinado y Envuelto en Plástico al Sur de Culiacán, Sinaloa

El cuerpo de un hombre asesinado, con visibles huellas de violencia y envuelto en plástico, fue localizado la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

Localizan Cuerpo de Hombre Asesinado y Envuelto en Plástico al Sur de Culiacán, SinaloaFoto: N+

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Hallazgo en Culiacán: un hombre asesinado y envuelto en plástico fue encontrado en Villa Bonita. Las autoridades investigan el caso.

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