Localizan a Tres Hombres Sin Vida en Zona Rural entre Tepuche e Imala en Sinaloa

Tres hombres jóvenes fueron localizados sin vida durante el mediodía de este domingo sobre un camino de terracería al norte de Culiacán.

Localizan a Tres Hombres Sin Vida en Zona Rural entre Tepuche e Imala en SinaloaFoto: N+

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Hallan tres hombres sin vida en zona rural de Sinaloa. Las víctimas, de entre 20 y 30 años, presentaban impactos de bala y estaban en descomposición.

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