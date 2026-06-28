Localizan a Tres Hombres Sin Vida en Zona Rural entre Tepuche e Imala en Sinaloa

Tres hombres jóvenes fueron localizados sin vida durante el mediodía de este domingo sobre un camino de terracería que comunica del poblado Agua Blanca hacia El Guasimal, en los límites de las sindicaturas de Tepuche e Imala, al norte de Culiacán.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo fue realizado alrededor de las 12:30 horas tras una alerta emitida por integrantes de un colectivo de búsqueda sobre la presencia de tres cuerpos abandonados en la zona.

Las víctimas permanecen sin identificar y fueron descritas de manera preliminar como masculinos de entre 20 y 30 años de edad. En el sitio se informó que presentaban múltiples impactos de arma de fuego y que los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Según los datos recabados en el lugar, algunos vestían ropa oscura tipo táctica, botas color beige y playeras negras; además, los cuerpos estaban sobre colchonetas y cobijas.

Investigan casos de cuerpos localizados al norte de Culiacán

Autoridades señalaron como una línea inicial de investigación que las víctimas pudieron haber sido privadas de la vida en otro sitio y posteriormente abandonadas en el lugar del hallazgo; sin embargo, esta información permanece bajo investigación. También se indicó que no fueron localizados casquillos percutidos en el área.

Elementos de los tres niveles de gobierno y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las pruebas de ley e identificación oficial.