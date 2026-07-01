Sujeto que Acababa de Ser Liberado del Cereso 1 de Hermosillo Fue Asesinado a Balazos

Un hombre de alrededor de 34 años, quien se encontraba recluido por delitos contra la salud en el Centro de Reinserción Social, Cereso, número 1 de Hermosillo, acababa de ser liberado y fue ejecutado a balazos la noche del martes.

La agresión se registró alrededor de las 22:00 horas sobre el bulevar De los Ganaderos, justo frente a la puerta de acceso al Cereso, en donde al parecer ya era esperado por sujetos que le dispararon.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero ya no contaba con signos vitales.

Sigue sin haber algún detenido tras la agresión armada

El Servicio Médico Forense levantó el cuerpo y Servicios Periciales procesó la zona, mientras que elementos de diversas corporaciones realizaron operativos de búsqueda, sin que se presentaran personas detenidas.

La víctima originaria de Ciudad Obregón había ingresado al Cereso apenas el 29 de junio pasado, presuntamente estaba relacionado con un grupo de la delincuencia organizado, por lo que es una de las líneas de investigación.