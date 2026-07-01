Sujeto que Acababa de Ser Liberado del Cereso 1 de Hermosillo Fue Asesinado a Balazos

Luego de ser liberado tras estar recluido en el cereso 1 de Hermosillo, un hombre de alrededor de 34 años fue asesinado a balazos la noche del martes.

Sujeto que Acababa de Ser Liberado del Cereso 1 de Hermosillo Fue Asesinado a BalazosFoto: Archivo N+

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Liberado del Cereso 1 de Hermosillo, un hombre de 34 años fue asesinado a balazos frente al penal. Sin detenidos aún, se investiga su vínculo con el crimen organizado.

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