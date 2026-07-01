¿Por Qué el Tri No Jugará los Cuartos del Mundial 2026 en México si le Gana a Inglaterra?

El encuentro de Octavos de Final ante Inglaterra del 5 de julio es el último juego programado en territorio nacional y deberá hacer las maletas

¿Por Qué el Tri Ya No Jugará en México si le Gana a Inglaterra y Cumple el "Y Si Si"?La Selección Mexicana celebra en el estadio sede CDMX en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Si el conjunto dirigido por Javier Aguirre rompe las quinielas, la ruta mundialista ahora sería en Estados Unidos

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