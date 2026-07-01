¿Por Qué el Tri No Jugará los Cuartos del Mundial 2026 en México si le Gana a Inglaterra?

Si el equipo mexicano que dirige Javier "El Vasco" Aguirre se viste de gloria: gana a Inglaterra y cumple el "Y si sí" este domingo en el Mundial 2026, el Tricolor se despediría de su afición y localía en el estadio sede de la Ciudad de México.

¿Por qué ya no jugará el Tri en México?

El combinado azteca, de clasificar a la siguiente ronda, jugará los Cuartos de Final y los demás encuentros en Estados Unidos.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, México recibió un total de 13 partidos del torneo repartidos entre CDMX, Monterrey y Guadalajara.

La Selección de México tendría que hacer las maletas para mudarse del torneo. Por lo tanto, el encuentro de Octavos de Final ante Inglaterra del 5 de julio es el último juego programado en territorio nacional.

¿Bajará el rendimiento de México al dejar el Estadio CDMX?

El Tri perderá uno de los factores fundamentales que lo han acompañado con paso perfecto y portería invicta en lo que va del torneo.

También los equipos rivales resentirán mucho menos en su físico, porque el estadio sede de la CDMX ejerce un peso histórico y una acústica imponente.

Ruta de México si continúa avanzando

En caso de que el conjunto dirigido por Javier Aguirre rompa las quinielas, la ruta sería fija en Estados Unidos

Cuartos de Final sábado 11 de julio en Estadio Sede de Miami contra el ganador del partido entre Brasil y Noruega

Semifinal, el miércoles 15 de julio en Estadio Sede de Atlanta

Final, el domingo 19 de julio en Estadio Sede Nueva York Nueva Jersey

HVI