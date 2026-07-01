Sujetos Intentan Evadir un Retén y Son Perseguidos por la Policía de Atlixco en Puebla

Movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles 1 de julio sobre la carretera Atlixco–Izúcar de Matamoros en Puebla, luego que los ocupantes de un automóvil evitaron un punto de revisión y desataron una persecución.

Foto: Héctor Rosas

El operativo para dar alcance a los tripulantes terminó junto a un negocio reconocido de venta de carnitas en Atlixco.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba con vidrios polarizados, sin placas de circulación y sus ocupantes mostraron una actitud sospechosa, por lo que los elementos policiales les marcaron el alto.

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El conductor hizo caso omiso a las indicaciones e intentó huir, lo que originó una persecución que concluyó con la detención de los tripulantes.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que el vehículo fue asegurado y trasladado al corralón para las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR