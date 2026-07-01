Sujetos Intentan Evadir un Retén y Son Perseguidos por la Policía de Atlixco en Puebla

La unidad circulaba con vidrios polarizados, sin placas de circulación y sus ocupantes mostraron una actitud sospechosa.

Dos personas fueron arrestadas después de una persecución.Foto: Héctor Rosas

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Persecución en Atlixco: Dos arrestados tras evadir un retén. Vidrios polarizados y actitud sospechosa desatan operativo. Infórmate sobre el caso.

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