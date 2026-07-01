Despachador de Gasolina Golpea a Reportero en Disputa por un Supuesto Billete Falso en Puebla

El martes 30 de junio de 2026 un reportero gráfico resultó agredido por un despachador de gasolina después de reclamar que el primero le dio un supuesto billete falso, en un establecimiento ubicado en la Diagonal Defensores de la República de la capital poblana.

La víctima identificada como Carlos P. relató a N+ Puebla los momentos de tensión vividos por la agresión sufrida, así como la denuncia que interpuso contra el empleado que lo golpeó.

Carlos P. relata la agresión sufrida en gasolinera de la ciudad de Puebla

De acuerdo con el fotoperiodista, los hechos registrados en la gasolinera de la Diagonal Defensores de la República, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

El despachador de la estación lo acusaba de entregarle un supuesto billete falso, algo que negó rotundamente, ya que asegura que el empleado lo cambió y le regresó uno distinto.

El fotoreportero refirió que el billete de denominación de 500 pesos, lo había recibido el día anterior como pago y que lo identificaba perfectamente ya que se encontraba un poco maltratado.

Eso le dió la seguridad para reclamar y asegurar que ese billete no era de él. Enseguida comenzó la discusión porque solicitó la intervención del administrador de la estación de servicio, pero todo salió de control.

Finalizó diciendo que después que el video se hiciera viral, hubo respuestas en las que otros consumidores en esa estación de combustible denunciaron haber pasado por la misma situación.

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Carlos P. agradece muestras de apoyo tras viralizarse agresión en su contra

Previamente a la entrevista brindada a N+ Puebla, Carlos P. publicó un mensaje en sus redes sociales donde aseguró sentirse desconcertado tras la agresión de la que fue víctima en la estación de gasolina.

Asimismo, agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió tras viralizarse lo ocurrido, y aseguró que confiará en las autoridades correspondientes para que se esclarezcan los hechos.

Con información de N+

GMAZ