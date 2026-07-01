Despachador de Gasolina Golpea a Reportero en Disputa por un Supuesto Billete Falso en Puebla

El fotoperiodista relató a N+ Puebla que él solicitó hablar con el encargado del lugar, lo que presuntamente ocasionó la agresión del empleado.

Agresión Despachador Gasolinera Reportero Carlos Pacheco Diagonal Defensores República PueblaFoto: Alberto Tejeda

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Tensión en gasolinera de Puebla: reportero agredido tras reclamar por billete falso. Carlos P. narra el incidente y confía en la justicia. Conoce más sobre este caso viral.

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