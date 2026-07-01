¿Tláloc Será un Factor en el México vs. Inglaterra? Este Será el Clima del Domingo 5 de Julio

El próximo domingo tiene un partido decisivo ante Inglaterra, la duda es si Tláloc estará presente también en el Estadio Sede CDMX; te decimos cómo estará el clima

Estadio Sede CDMX¿Qué clima habrá el domingo en el partido entre México e Inglaterra? Foto: Reuters

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El Tri enfrenta a Inglaterra bajo amenaza de lluvia. Conoce el pronóstico del clima para el 5 de julio y si Tláloc jugará su papel en el Mundial 2026.

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