¿Tláloc Será un Factor en el México vs. Inglaterra? Este Será el Clima del Domingo 5 de Julio

Este domingo México tiene una cita con la historia al enfrentar a Inglaterra en los octavos de final. La arrolladora victoria de ayer de El Tri sobre Ecuador ha ilusionado a una nación pero aún hay una incógnita: ¿cómo estará el clima el 5 de julio? Te decimos si habrá lluvia el día del partido.

Una tormenta eléctrica obligó a retrasar el inicio del juego entre México y Ecuador.

El Mundial 2026 se ha desarrollado en el punto álgido de esta temporada de lluvias.

Tláloc se hace presente en el Estadio Sede CDMX

“La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado”, escribió Jorge Luis Borges en un célebre poema pluvial incluido en El hacedor. Sin embargo, en la Ciudad de México la lluvia siempre está en nuestro futuro y es inexorable.

La celebración del Mundial 2026 no ha disuadido a Tláloc, quien ha mantenido las lluvias regulares de la temporada sin reparar en el certamen que ha unido a la capital. Los partidos transmitidos en el Fan Festival y las celebraciones masivas por las victorias de la Selección solo se han visto disuadidas por las lluvias, los encharcamientos y el granizo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados se la Amanecen en el Ángel por Triunfo de México vs Ecuador en el Mundial 2026

Aunque no llovió en el Estadio Sede CDMX durante la inauguración del Mundial 2026, sí que se hizo presente en los dieciseisavos de final. Una hora antes del partido entre México y Ecuador el sur de la Ciudad de México vivió una tormenta eléctrica que obligó a retrasar el inicio del juego.

¿Cómo será el clima el domingo 5 de julio durante el partido México vs. Inglaterra?

La pregunta del millón es si Tláloc será solidario con la selección durante los octavos de final o si, por el contrario, El Tri saldrá a correr sobre pasto mojado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en los próximos días la Ciudad de México tenga una racha de mañanas nubladas y tardes lluviosas, que sin duda harán sentir en casa a los ingleses.

Entre el miércoles 1 de julio y el viernes 3 de julio, el SMN anticipa que la capital tenga chubascos y lluvias puntuales fuertes, con hasta 50 litros de agua por metro cuadrado.

En el pronóstico extendido a 96 horas, la agencia perteneciente a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) pronostica que el domingo se repitan las precipitaciones.

Según el informe lanzado el miércoles, el domingo 5 de julio se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Como en los días anteriores, las lluvias podrían alcanzar los 50 litros por metro cuadrado. Además, aunque aún no hay una hora precisa, puede esperarse que gran parte de los chubascos ocurran en la tarde, en la misma franja horaria del partido de México con Inglaterra.

Por supuesto, el pronóstico del tiempo se irá refinando a medida que se acerque el domingo, no obstante hay que dar por hecho que aún no podemos guardar el impermeable. Pero los chilangos estarán con El Tri, llueve, truene o relampaguee.

En N+, te estaremos informando sobre el clima para el gran partido del domingo 5 de julio.