Mil 600 Personas Heridas Dejaron los Festejos por Triunfo de México vs Ecuador en CDMX

Luego de la celebración y júbilo por el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador, ayer 30 de junio 2026 en el Estadio Sede Ciudad de México, y que derivó en celebraciones multitudinarias en los puntos más importantes como el Zócalo, Ángel de la Independencia, Avenida Reforma, hoy, autoridades de la CDMX dieron un balance de lo ocurrido ayer.

4 personas murieron: 2 mujeres, de 19 y 48 años de edad, y 2 hombres, de 30 y 44 años.

Sin embargo, la cifra de víctimas no quedó, ya que hoy se informó que también hubo ciento de personas que requirieron atención, incluso algunos traslados a hospitales.

¿Cuántas personas heridas dejaron los festejos de México vs Ecuador?

En conferencia, el gobierno de la CDMX indicó que en los festejos no solo hay gente local, si no, también de otros estados del país.

"Ya no es solamente población de la Ciudad de México, hay gente de otros estados de la República que están viniendo a la ciudad a festejar en El Ángel".

Las autoridades de salud capitalinas, indicaron que, se atendieron a personas en todos los lugares, ERUM, el CRUM, la Cruz Roja, que además se desplazó ambulancias y personal que nos ayudó de diferentes estados.

Se atendió a más de mil 600 personas, de estas, la mayoría: mil 587, fueron atendidas por cuestiones leves, que se pudieron resolver en el lugar.

Pero hubo 22 personas que recibieron atención por lesiones graves, tipo fracturas, heridas, que incluso requirieron ser trasladadas.

A esto se suma una persona con un infarto agudo, "que fue trasladado y que está recuperándose".

En las carpas que se instalaron en distintos puntos permitieron atender a personas con intoxicación alcohólica, heridas, y otras.

Piden no acudir al Ángel cuando está a su máxima capacidad

Las autoridades apuntaron que aunque evitaron "muchas situaciones de riesgo", reconocieron que tienen que hacer "todo lo posible para llevar los riesgos a su mínima expresión", como reiterando el llamado a la gente a tomar medidas y adoptar medidas de autocuidado.

"Es justamente los llamados que se hacen, por ejemplo: a ya no asistir al Ángel en determinada hora o en determinado momento".