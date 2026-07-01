Mil 600 Personas Heridas Dejaron los Festejos por Triunfo de México vs Ecuador en CDMX

Además de los cientos de heridos, 4 personas murieron por presunta asfixia, lo cual investigan las autoridades de la CDMX

Saldo tras festejo por triunfo del Tri

Destacado

Festejos en CDMX por México vs Ecuador resultan en 4 muertes y 1600 heridos. Se insta a evitar aglomeraciones en lugares como El Ángel.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+