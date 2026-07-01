Calor Sofoca al Planeta: Registran Temperatura Récord en Océanos por Cambio Climático y El Niño

El observatorio europeo Copernicus registró la temperatura más alta que se haya observado en un mes de junio debido a la conjunción de El Niño y el cambio climático

El mar registra temperatura récord para el mes de junioEl mar registra temperatura récord para el mes de junio. Foto: Reuters

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Junio 2026: el mes más cálido registrado en océanos. El Niño y el cambio climático intensifican olas de calor marinas. Descubre más sobre este fenómeno.

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