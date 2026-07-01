Calor Sofoca al Planeta: Registran Temperatura Récord en Océanos por Cambio Climático y El Niño

El calor está sofocando al planeta. El observatorio europeo Copernicus advirtió que registró una temperatura récord en los mares para un mes de junio, debido a la formación de El Niño en conjunción con el cambio climático.

El mes de junio más cálido que haya vivido el océano

Junio del 2026 se ha convertido en el mes de junio más cálido del que se tenga registro. El récord anterior lo ostentaba junio del 2024, que alcanzó 20.89°C. Este mes ha batido aquella marca con una temperatura promedio de 20.98°C.

Así lo informó el Servicio Copernicus sobre Cambio Climático. El observatorio meteorológico apunta a que el aumento en la temperatura se debe a la formación de El Niño que se ha aliado con el cambio climático. Carlo Buontempo, director del instituto, declaró a AFP:

“Las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una nueva fase, que nos llevará, una vez más, a territorio desconocido”.

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Además, el científico vaticinó que en los próximos meses se rompan más récord de temperatura a medida que avanza el verano y el fortalece el fenómeno de El Niño:

“Con temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que veamos cómo se rompen otros récords de temperatura en los próximos meses”.

La alianza de El Niño y el cambio climático

El Niño es un fenómeno cíclico donde se calientan las aguas del océano Pacífico. Debe su nombre a que los pescadores peruanos notaron que cada ciertos años el mar se volvía más tibio hacia el mes de diciembre, durante la Navidad. Por ello, bautizaron el fenómeno en referencia al Niño Jesús.

Una de las consecuencias directas de El Niño es que modifica los patrones de lluvia alrededor del mundo. En algunas regiones produce intensas sequías, mientras que en otras zonas alimentas fuertes temporadas de lluvia.

Desde que los meteorólogos advirtieron sobre la formación de El Niño este 2026, se anticipó que su llegada adquiriera una intensidad mayor. Con un ciclo que se repite cada dos a cinco años, El Niño ha retroalimentado al cambio climático, lo que deriva en huracanes más fuertes y sequías más intensas.

Al respecto, Simon van Gennip, oceanógrafo de Mercator Ocean International, declaró durante una conferencia de prensa virtual que este año podría repetirse la alianza que formaron el camibo climático y El Niño en 2024.

“Con la llegada de un año de El Niño cabe esperar que 2026 figure entre los años más calurosos jamás registrados. Aún es imposible decir por cuánto exactamente”.

Los océanos funcionan como el termostato del planeta. La gran masa de agua absorbe tanto el calor que llega del Sol como aquel que genera la actividad humana. El lado benigno de esto es que permite inviernos templados, pues el mar libera lentamente la temperatura que absorbió en el verano. Pero, del otro lado, el mar también termina resintiendo el cambio climático antropogénico.

Los océanos absorben el 90% del exceso de calor generado por la actividad humana. Esto ha llevado a que este 2026 el 82% de la superficie oceánica mundial haya experimentado olas de calor marinas.

La mitad de estas olas de calor oceánicas han sido intensas o extremas. La región tropical del océano Pacífico y el mar Mediterráneo se han visto especialmente afectados por este fenómeno.

Con información de AFP