Tormenta Tropical Douglas: ¿Tocará Tierra en México? Esta Es Su Trayectoria

La depresión tropical Cuatro-E se intensificó este miércoles y dio origen a la tormenta tropical Douglas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro del ciclón se localiza aproximadamente a 1,960 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose sobre aguas del océano Pacífico.

Pese a su fortalecimiento, las autoridades meteorológicas señalaron que Douglas no representa un riesgo para México, ya que se encuentra muy alejada del territorio nacional y su trayectoria prevista indica que continuará desplazándose mar adentro, sin generar efectos directos sobre las costas del país.

👉La depresión tropical Cuatro-E se intensificó a la #TormentaTropical #Douglas. Su centro se localiza a 1,960 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.

👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/TIkZQRthve — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical Douglas?

Según el pronóstico oficial del SMN, Douglas continuará perdiendo intensidad durante los próximos días mientras se aleja del territorio mexicano.

Trayectoria Tormenta Tropical Douglas. Foto: Conagua

Para el 2 de julio, la tormenta tropical se ubicará a 1,750 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, manteniendo su desplazamiento sobre el Pacífico abierto.

Un día después, el 3 de julio, el sistema comenzará a debilitarse y descenderá nuevamente a la categoría de depresión tropical, cuando se localice aproximadamente a 1,630 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia.

Horas más tarde, durante ese mismo 3 de julio, el ciclón seguirá perdiendo organización hasta convertirse en un sistema post-tropical o remanente, ubicándose a unos 1,615 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

La trayectoria prevista por el SMN muestra que el fenómeno continuará alejándose de las costas nacionales, por lo que no se esperan lluvias, vientos fuertes o oleaje elevado asociados con su circulación en territorio mexicano.

Para el 5 de julio a las 12:00 horas, los remanentes de Douglas se localizarán aproximadamente a 1,915 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, confirmando que el sistema seguirá debilitándose mientras se interna en el océano Pacífico.