Tormenta Tropical Douglas: ¿Tocará Tierra en México? Esta Es Su Trayectoria

El centro del sistema se localiza a aproximadamente 1,960 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas

Tormenta Tropical Douglas. Foto: ConaguaTormenta Tropical Douglas. Foto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Douglas se intensifica en el Pacífico, pero no tocará tierra en México. A 1,960 km de Cabo San Lucas, sigue su trayectoria sin peligro. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+